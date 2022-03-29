Anonymous поклали сервери росавіації - ЗМІ — Finance.ua
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Anonymous поклали сервери росавіації - ЗМІ

Вчора 17:10Фінтех і Картки
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Anonymous поклали сервери росавіації - ЗМІ
Хакери з міжнародної групи Anonymous продовжують мститися росії за те, що вона пішла війною проти України.
Є інформація, що дані росавіації були знищені в результаті кібератаки на інфраструктуру Федерального агенства повітряного транспорту рф.
З серверів видалені всі документи, файли, регістраційні дані повітряних суден і пошта.
Всього стерли понад 65 терабайтов данних.
Anonymous поклали сервери росавіації - ЗМІ
Нагадаємо, раніше Anonymous зламали Центробанк рф. Також Anonymous зламали державну телерадіокомпанію рф: обіцяють злити 870 гігабайтів даних

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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