Anonymous поклали сервери росавіації - ЗМІ — Finance.ua

Anonymous поклали сервери росавіації - ЗМІ

Вчора 17:10 — Фінтех і Картки

Хакери з міжнародної групи Anonymous продовжують мститися росії за те, що вона пішла війною проти України.

Є інформація, що дані росавіації були знищені в результаті кібератаки на інфраструктуру Федерального агенства повітряного транспорту рф.

З серверів видалені всі документи, файли, регістраційні дані повітряних суден і пошта.

Всього стерли понад 65 терабайтов данних.

Нагадаємо, раніше Anonymous зламали Центробанк рф. Також Anonymous зламали державну телерадіокомпанію рф: обіцяють злити 870 гігабайтів даних

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