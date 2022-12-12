Анонсовано смартфон з висувною портретною камерою (фото, відео) — Finance.ua
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Анонсовано смартфон з висувною портретною камерою (фото, відео)

Технології&Авто
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Анонсовано смартфон з висувною портретною камерою (фото, відео)
Анонсовано смартфон з висувною портретною камерою (фото, відео), Фото: Tecno
Компанія Tecno поповнила свій преміум-сегмент смартфонів відразу двома апаратами: Phantom X2 та Phantom X2 Pro. Між новинками багато спільного, збігаються майже всі характеристики, за винятком камер.
Phantom X2 Pro виділяється незвичайним висувним портретним об’єктивом з 2,5-кратним оптичним наближенням. Він забезпечує справжній ефект розмиття фону без програмних хитрощів, заявили представники Tecno.
Фото: Tecno
Фото: Tecno

Характеристики:

  • екран: 6.8-дюймовий, 120 Гц, FullHD+, AMOLED;
  • процесор: MediaTek Dimensity 9000 5G (4 нм);
  • пам’ять: до 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X, 256 ГБ флеш-пам’яті UFS 3.1;
  • камери: 50+50+13 Мп, фронталка — 32 Мп;
  • акумулятор: на 5160 мАч, зарядка 45 Вт;
Також у продажу буде доступна лімітована еко-версія смартфона з задньою панеллю з переробленого океанічного пластику.
Своєю чергою, у звичайної Phantom X2 64 Мп основна камера зі світлочутливим RGBW-модулем, а також ширококутний об’єктив на 13 Мп.
Ціни на Phantom x2 стартують з 700 доларів за модель 12+128 ГБ. Версія Pro обійдеться в 900 доларів за 12+256 ГБ. Терміни появи девайсів у продажу не розкриваються.
За матеріалами:
УНІАН
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