Anker випустить нову портативну колонку, яка автономно працюватиме 20 годин (фото) — Finance.ua

Anker випустить нову портативну колонку, яка автономно працюватиме 20 годин (фото)
Компанія Anker представила нову компактну бездротову колонку з назвою Soundcore Select 4 Go.
Про це повідомляє видання Notebookcheck.
Модель оснащена 1,75-дюймовим динаміком із вихідною потужність 5 Вт. Колонка забезпечує до 20 годин роботи в режимі відтворення.
Також заявлено, що батарея пристрою збереже 95% продуктивності після 300 циклів, а кнопки витримують до 3000 натискань.
Для з’єднання Soundcore Select 4 Go використовує Bluetooth 5.4 з радіусом дії 30 метрів. Новинка підтримує бездротове стерео сполучення (одна колонка відтворює лівий аудіоканал, а інша — правий).
Soundcore Select 4 Go отримала сертифікацію IP67 із захистом від води та пилу. Колонку можна використовувати на вулиці.
Вона також має еквалайзер для налаштування звуку. Модель постачається із 60-сантиметровим кабелем USB-A на USB-C.
Anker Soundcore Select 4 Go вже можна купити за $24.
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