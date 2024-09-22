Anker випустить нову портативну колонку, яка автономно працюватиме 20 годин (фото) — Finance.ua
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Anker випустить нову портативну колонку, яка автономно працюватиме 20 годин (фото)

Технології&Авто
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Anker випустить нову портативну колонку, яка автономно працюватиме 20 годин (фото)
Anker випустить нову портативну колонку, яка автономно працюватиме 20 годин (фото)
Компанія Anker представила нову компактну бездротову колонку з назвою Soundcore Select 4 Go.
Про це повідомляє видання Notebookcheck.
Модель оснащена 1,75-дюймовим динаміком із вихідною потужність 5 Вт. Колонка забезпечує до 20 годин роботи в режимі відтворення.
Також заявлено, що батарея пристрою збереже 95% продуктивності після 300 циклів, а кнопки витримують до 3000 натискань.
Anker випустить нову портативну колонку, яка автономно працюватиме 20 годин (фото)
Для з’єднання Soundcore Select 4 Go використовує Bluetooth 5.4 з радіусом дії 30 метрів. Новинка підтримує бездротове стерео сполучення (одна колонка відтворює лівий аудіоканал, а інша — правий).
Soundcore Select 4 Go отримала сертифікацію IP67 із захистом від води та пилу. Колонку можна використовувати на вулиці.
Anker випустить нову портативну колонку, яка автономно працюватиме 20 годин (фото)
Вона також має еквалайзер для налаштування звуку. Модель постачається із 60-сантиметровим кабелем USB-A на USB-C.
Anker Soundcore Select 4 Go вже можна купити за $24.
За матеріалами:
mezha.media
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