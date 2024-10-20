Anker випустила ультракомпактну зарядну станцію C300X DC: 3 кг ваги та 288 Вт-год ємності — Finance.ua

Anker випустила ультракомпактну зарядну станцію C300X DC: 3 кг ваги та 288 Вт-год ємності Сьогодні 04:11 — Технології&Авто

Anker випустила ультракомпактну зарядну станцію C300X DC: 3 кг ваги та 288 Вт-год ємності

Компанія Anker презентувала дві нові зарядні станції — Anker SOLIX C300X DC та Anker SOLIX C300X, які з’являються на українському ринку у грудні.

Зарядну станцію Anker SOLIX C300X DC позиціюють як «інструмент енергонезалежності» для подорожей (від автомобільних до піших), яку зручно носити з собою завдяки вбудованій ручці, плечовому ременю та вертикальному корпусу.

Модель оснащена USB A, USB Type-C з потужністю до 140 Вт, автомобільним роз’ємом 12 В та побудована на основі надсучасних LFP-елементів (останні мають забезпечити тривалий термін служби, безпеку, потужність та легкість)

Вага C300X DC складає менш як 3 кг (за потужності 300 Вт та ємності 288 Вт-год), цього досягли, прибравши інвертор і розетку змінного струму. Також на станції передбачений висувний ліхтар з круговим освітленням.

Щодо моделі Anker SOLIX C300X, то вона загалом дублює опції попередниці, однак має більший корпус та вагу за 4 кг. Зарядна станція оснащена інвертором з вихідною потужністю 300 Вт (600 Вт в піковому режимі), трьома розетками постійного струму, портами USB Type-C (два з яких мають потужність 140 Вт), одним портом USB Type-A, а також однією допоміжною розеткою постійного струму на 120 Вт.

Ліхтарик тут теж є, однак виконаний у вигляді світлодіодної смуги у верхній частині фронтальної панелі, тоді як ручка становить частину корпусу (є також спеціальні кронштейни для підвішування).

Обидві моделі мають інтерактивні дисплеї, які інформують про стан заряду, режим роботи, задіяні порти тощо. Заряджати станції можна як від розетки, так і від сонячних панелей чи автомобільної мережі 12 В за допомогою «прикурювача».

C300X DC обійдеться за ціною від 9 500 грн, тоді як C300X — від 11 499 грн. Продажі в Україні стартують у грудні.

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