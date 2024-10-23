Android-смартфони з новим процесором Snapdragon зможуть запускати ПК-ігри — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Android-смартфони з новим процесором Snapdragon зможуть запускати ПК-ігри

Фондовий ринок
19
Android-смартфони з новим процесором Snapdragon зможуть запускати ПК-ігри
Android-смартфони з новим процесором Snapdragon зможуть запускати ПК-ігри
Інсайдер Ice Universe опублікував на своїй сторінці в X відео, в якому наочно демонструється потужність новітнього чіпа Snapdragon 8 Elite.
Ще не анонсований флагман Realme GT7 Pro, який одним із перших отримає новий чипсет, не тільки відтворює ААА-екшен Assassin’s Creed Black Flag у 60 кадрах за секунду, а й транслює контент бездротовим чином на телевізор.
«Це відео показує, що realme GT 7 Pro здатний навіть впоратися з крупними ААА-тайтлами з вражаючою графікою і частотою кадрів. Він оснащений Snapdragon 8 Elite, що вказує на те, що realme повністю оптимізувала цей чипсет. Чекаємо офіційного релізу», — пише Ice Universe.
Snapdragon 8 Elite, раніше відомий як Snapdragon 8 Gen 4, був представлений раніше цього тижня. Він виконаний за 3 нм техпроцесом (як і найновіший процесор Аpple), став до 45% потужнішим і до 27% енергоефективнішим, підтримує трасування променів і потужну графіку Adreno 830.
У перших тестах Snapdragon 8 Elite виявився на 41% швидшим за Snapdragon 8 Gen 3 і вдвічі швидшим за Apple A18 Pro, який встановлений в iPhone 16 Pro Max. З MediaTek Dimensity 9400, ще одним флагманським чипом нового покоління, вони приблизно на одному рівні.
Перші смартфони з Snapdragon 8 Elite будуть представлені до кінця цього місяця. realme GT7 Pro — один із них. Також чипсет з’явиться в Galaxy S25, Xiaomi 15, OnePlus 13 та інших Android-флагманах.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.