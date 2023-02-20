Аналог Bestchange в Україні: де знайти безпечний криптообмінник — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Аналог Bestchange в Україні: де знайти безпечний криптообмінник Сьогодні 09:50 — Криптовалюта

Де українцям шукати криптообмінники: чи є сервіси-аналоги Bestchange

Ринок криптовалют у 2022-му зазнав впливу зовнішніх факторів. Крім світових економічних проблем, ключовими чинниками негативного розвитку індустрії стали збройна агресія московії проти України та претензії Китаю до Тайваню. Останнє відбилося на стані ринку напівпровідників, а вже він призвів до проблем постачання готової продукції та електронних компонентів, необхідних для майнінгу.

Незважаючи на це, індустрія криптовалют почувається досить добре. За інформацією Statista , станом на 2022 рік у світі налічується понад 257 млн власників цифрової валюти. Крім традиційного Bitcoin, користувачі активно інвестують у:

Doge;

Solana;

Ethereum;

Tether;

BNB.

Сьогодні вже нікого не здивуєш наявністю криптовалютних гаманців та коштів у них. Люди активно скуповують цифрові валюти та використовують їх для транзакцій в інтернеті, тим більше, що навіть банки підтримують їх.

Єдиною значущою проблемою залишається вибір обмінників, які проводять конвертацію між фіалом і криптовалютами. Особливо це стосується українців, котрі до 24 лютого користувалися у тому числі московитськими сервісами.

Як змінився ринок криптообмінників під час війни?

Всі цивілізовані країни світу засудили невмотивовану збройну агресію московії проти України. Це призвело до політичних та економічних наслідків, в першу чергу — для московитів. Саме так, після перших відключень банківської системи від SWIFT більшість платіжних сервісів та навіть криптовалютних обмінників відмовились від роботи з дерев’яною валютою.

Чи змінилось щось для світової спільноти та обмінників криптовалюти в цілому? Практично ні. Дохід від транзакцій залишився на рівні показників 2021-го, що свідчить про низький вплив східноєвропейського регіону на загальний ринок криптовалюти. Але попри це навіть у 2022-му Україна розвиває власну індустрію, випускаючи NFT і продаючи їх за кордон.

Чи впливає це на загальний ринок? Так, частково. Для всіх транзакцій використовується криптoвалюта, яку потрібно або майнити, або конвертувати. Для останнього нам потрібні надійні та лояльні криптообмінники, які приймають гривню і працюють з українськими банками чи платіжними системами.

На практиці виявилось, що більшість світових лідерів по обміну криптовалют можуть і хочуть працювати з нашим ринком. Вони пропонують українським користувачам та бізнесу:

адекватні умови конвертації валют;

зручний інтерфейс;

стабільний зв’язок;

відносно невисоку комісію (до 2%);

швидкі операції (до 30 хв).

Корисність Bestchange для користувачів криптовалюти?

Ринок криптовалют найбільш розвинений в регіонах Азії, США та деяких країнах Західної Європи. В східній частині Європи ця індустрія не надто популярна, хоча за останні 5 років знайшла свого користувача навіть тут.

Криптобіржі орієнтовані більше на західний світ, аніж на наш регіон. Саме тому в охочих придбати цифрову валюту виникають певні проблеми. А саме:

відсутність адекватних централізованих рейтингів;

дефіцит регіональних ринків обміну;

обмеження по валютах чи фінансових установах;

проблеми з конвертаціями гривні в криптовалюту;

високі комісії за транзакції.

Саме через ці причини навіть українські користувачі до 24-го лютого надавали перевагу москальському сервісу Bestchange. Він частково нівелював описані проблеми та надавав доступ до різних обмінників всім охочим.

Цей моніторинговий сервіс звернув увагу користувачів на систему рейтингів та актуальні курси обміну. Однак його основна аудиторія — це мешканці держави-агресора, політика якої поза нашим розумінням. Саме тому з’явився Scanbit і подібні до нього альтернативні сервіси як в Україні, так і в інших країнах, які більш лояльно ставляться до наших користувачів.

Українські сервіси для пошуку криптообмінників

У мережі існує безліч криптообмінників, які пропонують свої послуги користувачам по всьому світу. Вони відрізняються правилами обміну валют, регіонами роботи, надійністю та конкурентними перевагами. Серед розмаїття сервісів досить важко обрати найкращий, адже потрібно самостійно моніторити кожен.

Для того, щоб користувачам було простіше конвертувати криптовалюту, з’являються нові моніторингові сервіси. На відміну від москальських, вони орієнтуються на український внутрішній ринок. Тобто, користуючись локальними сервісами, ви можете бути впевнені, що комісія з транзакції не піде на фінансування агресора. Також, що кошти будуть зараховані на цільовий рахунок вчасно та з відповідною комісією.

Сьогодні поговоримо про Scanbit.

Особливості платформи:

Репутація. Сервіс моніторить авторитетні медіаресурси, пов’язані із фінансовими технологіями. Враховуються також позитивні відгуки, рекомендації користувачів та авторів на українських профільних порталах.

Функціональність. Ресурс досліджує кількість валют, що підтримуються, автоматизацію транзакцій і фінансових операцій, наявність P2P-обміну. На основі цієї інформації оцінюється портал, і йому надаються бали.

Безпека. Моніторинг перевіряє сервіси обміну відповідно до стандартів індустрії: наявність юридичної реєстрації, оферти та політики використання, застосування https протоколу, OWASP ZAP security scan test.

Публічність. Ресурс моніторить доступність інформації та відгуки про обмінники у відкритих джерелах: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Telegram. Також враховується показники активності, кількість користувачів та активність публікацій.

Зручність. Сервіс аналізує показники UX за такими параметрами: деталізованість звітів, робота служби підтримки, індекс PageSpeed, кросплатформова адаптація.

На основі отриманих балів моніторинг виставляє оцінку та формує рейтинг. Таким чином, якщо ви вирішили купити або продати криптовалюту і не хочете витрачати час на самостійне вивчення сотні обмінників з різними особливостями, можете скористатися Scanbit і в кілька кліків отримати список сервісів за потрібним напрямом обміну та відсортувати його за п’ятьма критеріями. Обмінюйте криптовалюту вигідно, швидко, зручно та пам’ятайте про кібербезпеку.0

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