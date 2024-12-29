Аналітики визначили пік бичачого циклу біткоїна у 2025 році — Finance.ua
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Аналітики визначили пік бичачого циклу біткоїна у 2025 році

Криптовалюта
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Аналітики визначили пік бичачого циклу біткоїна у 2025 році
Аналітики визначили пік бичачого циклу біткоїна у 2025 році
Аналітики криптовалютної біржі Bitfinex спрогнозували, що пік «бичачого циклу» біткоїна настане у третьому або четвертому кварталі 2025 року.
У цей період вартість флагманської криптовалюти може досягти $200 000. Очікується, що мінімальна ціна головного цифрового активу до цього моменту становитиме приблизно $145 000 — все завдяки значному притоку інституційних інвесторів.
Фахівці Bitfinex відзначили, що стабільність на ринках підкріплюється запуском спотових ETF на біткоїн та зростанням його популярності серед інвесторів. Разом з тим вони закликали зберігати обережність, адже ознаки перекупленості можуть з’явитися, коли криптоактив досягне свого максимуму.
На думку аналітиків, позитивні настрої на крипторинку у 2025 році сприятимуть також поступовій стабілізації економіки США у ключових секторах. Це створить сприятливі умови для зростання вартості цифрових активів.
Раніше Bitfinex повідомляли, що біткоїн вже досягнув позначки у $100 000 завдяки м’якшій монетарній політиці Європейського центрального банку та Народного банку Китаю.
Нагадаємо — згідно зі звітом криптовалютних аналітиків CoinGecko, ціна біткоїна за останні десять років зросла на майже 27 000%. Це зробило флагман ринку однією з найприбутковіших інвестицій у сучасному світі. Дослідження показало, що у 2014 році вартість BTC становила близько 310 доларів, а на сьогодні його ціна перевищує $100 000.
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За матеріалами:
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