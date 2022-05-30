Аналітики пророкують завершення ери розумних колонок — Finance.ua

Аналітики пророкують завершення ери розумних колонок

Схоже, період бурхливого зростання ринку розумних колонок у Північній Америці добігає кінця, про що свідчать показники продажів, що вийшли на плато. Однак висхідна динаміка в інших регіонах свідч

ить про те, що поширення смарт-динаміків у світі продовжується. Крім того, нові сценарії використання пристроїв у таких галузях, як охорона здоров’я та медицина, можуть подарувати їм «друге життя», вважають у дослідницькій компанії Omdia.

За даними аналітиків, у 2021 році виручка на світовому ринку розумних колонок склала 13 млрд доларів проти приблизно 12,1 млрд доларів у 2020-му. Обсяги постачання пристроїв фахівці оцінюють у 190 млн штук.

Найбільше смарт-динаміків надійшло до країн Азії та Океанії — близько 113 млн штук, а другим за величиною ринком була Північна Америка з результатом 52 млн відвантажених пристроїв.

Коментуючи дослідження, старший аналітик Omdia Блейк Козак (Blake Kozak) зазначив, що у США розумні колонки повсюдно поширені, і в багатьох домогосподарствах використовуються кілька таких пристроїв. Через високий рівень насичення споживчий попит уповільнюється. До того ж розумні колонки не потрібно періодично міняти, якщо пристрій не зламається. В результаті зростання на північноамериканському ринку скоро зупиниться, попередив фахівець.

Згідно з прогнозом Omdia, у період з 2021 по 2026 роки постачання смарт-динаміків у Північну Америку в середньому збільшуватиметься на 1,3%. Для порівняння, з 2014-го до 2021-го темпи середньорічного зростання (CAGR) тут доходили до 118%. Якщо розрахунки експертів виявляться вірними, то в найближчі кілька років річні відвантаження розумних колонок у регіон триматимуться на рівні, близькому до 55 млн штук.

Що стосується глобальних поставок смарт-динаміків, то в 2026 році вони повинні досягти 273 млн штук, а показники CAGR в період, що розглядається, очікуються на позначці в 7,5%.

Також фахівці повідомили, що найбільшим світовим виробником розумних колонок минулого року була китайська компанія Alibaba, яка випустила 42 млн цих пристроїв. Amazon фінішувала другою з результатом у 37 млн смарт-динаміків. Дані Omdia свідчать про важливу роль вендорів з КРН: у 2021 році троє провідних брендів на цьому напрямі — Alibaba, Baidu та Xiaomi — у сумі забезпечили 52% від загальносвітового обсягу відвантажень розумних колонок.

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