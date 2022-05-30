Аналітики пророкують завершення ери розумних колонок — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Аналітики пророкують завершення ери розумних колонок

Вчора 04:11Технології&Авто
2487
Схоже, період бурхливого зростання ринку розумних колонок у Північній Америці добігає кінця, про що свідчать показники продажів, що вийшли на плато. Однак висхідна динаміка в інших регіонах свідч
ить про те, що поширення смарт-динаміків у світі продовжується. Крім того, нові сценарії використання пристроїв у таких галузях, як охорона здоров’я та медицина, можуть подарувати їм «друге життя», вважають у дослідницькій компанії Omdia.
За даними аналітиків, у 2021 році виручка на світовому ринку розумних колонок склала 13 млрд доларів проти приблизно 12,1 млрд доларів у 2020-му. Обсяги постачання пристроїв фахівці оцінюють у 190 млн штук.
Найбільше смарт-динаміків надійшло до країн Азії та Океанії — близько 113 млн штук, а другим за величиною ринком була Північна Америка з результатом 52 млн відвантажених пристроїв.
Коментуючи дослідження, старший аналітик Omdia Блейк Козак (Blake Kozak) зазначив, що у США розумні колонки повсюдно поширені, і в багатьох домогосподарствах використовуються кілька таких пристроїв. Через високий рівень насичення споживчий попит уповільнюється. До того ж розумні колонки не потрібно періодично міняти, якщо пристрій не зламається. В результаті зростання на північноамериканському ринку скоро зупиниться, попередив фахівець.
Згідно з прогнозом Omdia, у період з 2021 по 2026 роки постачання смарт-динаміків у Північну Америку в середньому збільшуватиметься на 1,3%. Для порівняння, з 2014-го до 2021-го темпи середньорічного зростання (CAGR) тут доходили до 118%. Якщо розрахунки експертів виявляться вірними, то в найближчі кілька років річні відвантаження розумних колонок у регіон триматимуться на рівні, близькому до 55 млн штук.
Що стосується глобальних поставок смарт-динаміків, то в 2026 році вони повинні досягти 273 млн штук, а показники CAGR в період, що розглядається, очікуються на позначці в 7,5%.
Також фахівці повідомили, що найбільшим світовим виробником розумних колонок минулого року була китайська компанія Alibaba, яка випустила 42 млн цих пристроїв. Amazon фінішувала другою з результатом у 37 млн смарт-динаміків. Дані Omdia свідчать про важливу роль вендорів з КРН: у 2021 році троє провідних брендів на цьому напрямі — Alibaba, Baidu та Xiaomi — у сумі забезпечили 52% від загальносвітового обсягу відвантажень розумних колонок.
За матеріалами: internetua.com
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.