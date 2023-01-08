Аналітики назвали альткоїни за якими варто стежити у 2023 році — Finance.ua
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Аналітики назвали альткоїни за якими варто стежити у 2023 році

Криптовалюта
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Працівники аналітичної компанії Santiment виявили, що кількість великих транзакцій, пов’язаних із Litecoin (LTC) і монетами криптобіржі Binance, Binance Coin (BNB) і стейблкоїном BUSD, різко зросла в другій половині грудня.
Експерти радять інвесторам стежити за цими активами, оскільки кількість транзакцій з ними обсягом понад у 1 млн доларів зростла.
Аналітики назвали альткоїни за якими варто стежити у 2023 році
Крім того, аналітики стверджують, що новинні події справили великий вплив на напрямок крипторинку у 2022 році. На думку експертів, ціни на цифрові активи, найімовірніше, відновляться, щойно «страх, невизначеність і сумніви» (FUD), пов’язані з такими подіями, як пандемія COVID-19, підвищення відсоткових ставок Федеральною резервною системою США (ФРС) і крах біржі FTX, почнуть слабшати.
Раніше спеціалісти Santiment назвали три альткоїни, що демонструють бичачі сигнали. Масовий шорт Polkadot (DOT), Monero (XMR) і Stellar (XLM) може збільшити ймовірність ліквідації та зростання цін, зазначили експерти.
За матеріалами:
cryptomisto
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