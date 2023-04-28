Аналітики Kaiko: Кореляція біткоїна і золота досягла найвищого рівня за майже два роки — Finance.ua
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Аналітики Kaiko: Кореляція біткоїна і золота досягла найвищого рівня за майже два роки

Криптовалюта
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Аналітики Kaiko: Кореляція біткоїна і золота досягла найвищого рівня за майже два роки
Аналітики Kaiko: Кореляція біткоїна і золота досягла найвищого рівня за майже два роки
30-денна кореляція Bitcoin із золотом досягла свого максимуму майже за два роки, склавши 57%. Про це йдеться у твіті аналітичної компанії Kaiko.
Водночас середня ціна Bitcoin на біржах сягнула позначки $30 020, проте пізніше скоригувалася до $29 813. Крім того, за останню добу курс BTC зріс на 8,86%.
У лютому аналітики брокера Bernstein відзначили зниження кореляції крипторинку з американським фондовим ринком і макроекономічними факторами на тлі цінових рухів Bitcoin. Тоді експерти повідомили, що кореляція між BTC та індексом Nasdaq Composite з початку лютого впала з 0,94 до 0,58.
Наприкінці лютого фахівці Citigroup заявили, що крипторинок сильніший за ринок акцій і зберігає стійкість на тлі підвищеної уваги регуляторів.
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За матеріалами:
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