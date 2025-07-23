Аналітики JPMorgan попереджають про ризик обвалу технологічних акцій — Finance.ua

Аналітики JPMorgan попереджають про ризик обвалу технологічних акцій Сьогодні 18:33 — Фондовий ринок

Аналітики JPMorgan попереджають про ризик обвалу технологічних акцій

Поки акції технологічних гігантів впевнено б’ють рекорди, аналітики банку JPMorgan б’ють на сполох. Вони стверджують, що найгарячіші акції ринку стали занадто ризикованими для інвесторів. На перший погляд, усе виглядає чудово: ціни ростуть, інтерес до технологій збільшується, прибутки вражають. Але чи довго триватиме така безхмарна картина?

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Аналітики JPMorgan, на чолі з Дубравко Лакос-Буйасом, заявляють про «надзвичайно високий рівень перенасиченості» ринку. Вони вказують, що цьогоріч зафіксовано три великі епізоди, коли інвестори надто активно скуповували високоризикові («high beta») акції. Така концентрація інтересу підвищує ризик обвалу, навіть якщо ринок наразі демонструє стабільне зростання.

Які акції під загрозою?

На думку фахівців, серед найризикованіших зараз — відомі технологічні компанії. Наприклад, Super Micro Computer має найвищий показник волатильності — 3,37 бала. Слідом ідуть гучні імена — криптобіржа Coinbase та технологічний гігант Palantir, які за короткий час пережили вибухове зростання через попит на штучний інтелект та криптовалютні тенденції. Акції Nvidia та Broadcom, які виграли від ажіотажу навколо штучного інтелекту, теж потрапили до небезпечного списку.

Фахівці JPMorgan кажуть, що це зростання є «невиправданим». На їхню думку, воно не підкріплене реальними фундаментальними змінами економіки чи суттєвими послабленнями монетарної політики. Іншими словами, інвестори надто розслабилися й забули про здоровий глузд. Така ситуація може призвести до швидкого і болісного падіння цін.

Як діяти інвесторам?

Аналітики рекомендують знизити темпи та з обережністю ставитись до перспектив подальшого росту ринку. Вони застерігають, що подібні ситуації в минулому часто закінчувалися стрімким обвалом. Особливо якщо врахувати, що сьогоднішній рівень перенасичення є найвищим за останні 30 років.

Інвесторам варто переглянути свої портфелі та критично оцінити, чи справді доцільно і далі робити ставку на популярні, але ризиковані компанії. Від надмірної ейфорії на фондовому ринку до великого розчарування часто буває лише один крок.

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