Аналітик попередив про падіння біткоїна до $60 тис. — Finance.ua

Аналітик попередив про падіння біткоїна до $60 тис.
На ринку ситуація покращилась, але оптимізмом не пахне. Біткоїн ще чекає падіння. Аналітик Маркус Тілен з 10x Research вважає, що попереду зниження ціни до $60 тис.
Він вважає, що проблеми у світовій економіці будуть й надалі тиснути на BTC. Одна з основних проблем зараз це тарифна війна між США та Китаєм, пише TheStreet.
Економіка КНР переживає падіння цін на нерухомість, низькі прибутки компаній і високий рівень безробіття серед молоді. У результаті Китаю доведеться послабити юань, щоб підтримати власну економіку. Якщо це станеться, глобальна інфляція може посилитись, що призведе до підвищення процентних ставок.
Вищі процентні ставки часто впливають на грошові позики, і, як наслідок, це призводить до зменшення інвестицій. У тому числі й біткоїн.
За словами Тілена, послаблення валюти іноді сприяло зростанню біткоїна. Однак цього разу у китайських інвесторів менше доходів, і вони проявляють менше цікавості до криптовалют, ніж раніше.
Як відзначив експерт, якщо BTC впаде нижче $60 тис., на ринку розпочнеться панічний розпродаж активів.
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