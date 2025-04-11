Аналітик попередив про падіння біткоїна до $60 тис. — Finance.ua
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Аналітик попередив про падіння біткоїна до $60 тис.

Криптовалюта
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Аналітик попередив про падіння біткоїна до $60 тис.
Аналітик попередив про падіння біткоїна до $60 тис.
На ринку ситуація покращилась, але оптимізмом не пахне. Біткоїн ще чекає падіння. Аналітик Маркус Тілен з 10x Research вважає, що попереду зниження ціни до $60 тис.
Він вважає, що проблеми у світовій економіці будуть й надалі тиснути на BTC. Одна з основних проблем зараз це тарифна війна між США та Китаєм, пише TheStreet.
Аналітик попередив про падіння біткоїна до $60 тис.
Економіка КНР переживає падіння цін на нерухомість, низькі прибутки компаній і високий рівень безробіття серед молоді. У результаті Китаю доведеться послабити юань, щоб підтримати власну економіку. Якщо це станеться, глобальна інфляція може посилитись, що призведе до підвищення процентних ставок.
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Вищі процентні ставки часто впливають на грошові позики, і, як наслідок, це призводить до зменшення інвестицій. У тому числі й біткоїн.
За словами Тілена, послаблення валюти іноді сприяло зростанню біткоїна. Однак цього разу у китайських інвесторів менше доходів, і вони проявляють менше цікавості до криптовалют, ніж раніше.
Як відзначив експерт, якщо BTC впаде нижче $60 тис., на ринку розпочнеться панічний розпродаж активів.
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Курс криптовалют до долара

За матеріалами:
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