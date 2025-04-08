У Binance прокоментували наслідки ескалації тарифів для крипторинку — Finance.ua

У Binance прокоментували наслідки ескалації тарифів для крипторинку Сьогодні 20:03 — Криптовалюта

У Binance прокоментували наслідки ескалації тарифів для крипторинку

З того часу, як президент США Дональд Трамп вступив на посаду в січні 2025 року, Сполучені Штати розпалювали страх перед глобальною торговою війною, запровадивши нові тарифи — як для окремих країн, так і для окремих секторів. Лише за минулий тиждень було оприлюднено нову серію «взаємних» тарифів, а інші країни оголосили про контрзаходи у відповідь.

Binance Research, аналітичний підрозділ найбільшої у світі криптовалютної біржі за обсягом торгів і кількістю користувачів Binance, у новому звіті «Ескалація тарифів і крипторинок: аналіз впливу» проаналізував, як нові мита вплинули на ринок.

Як реагує крипторинок

Ринкові настрої стали досить обережними, і інвестори відреагували на оголошення тарифів у класичній поведінці «відмови від ризику». Загальна капіталізація криптовалютного ринку впала приблизно на 25,9% від максимумів січня — втративши ~1 тис. доларів США вартості — підкреслюючи його чутливість до макроекономічної нестабільності.

З моменту оголошення нових тарифів у США криптовалюти впали на 25,9%, індекс S&P 500 — на 17,1%, тоді як золото зросло на 10,3%, побивши історичні максимуми.

Криптоактиви переважно йшли в ногу з акціями, разом відчуваючи спад попиту. І навпаки, традиційні безпечні гавані, такі як облігації та золото, зросли, оскільки інвестори шукають притулку від зростаючої макроекономічної невизначеності.

Альткоїни зазнали значно сильнішого удару, ніж біткоїн, оскільки макрострахи, викликані тарифами, впливають на настрої ринку криптовалют.

Різка реакція ринку також підкреслює, як криптовалюта поводиться під час гострих епізодів: біткоїн (BTC) впав на 19,1%, причому більшість основних альткойнів збігаються з цим падінням або перевищують його. Ethereum (ETH) впав більш ніж на 40%. Широкий розпродаж знищив прибуток на початку року на більшій частині крипторинку, підштовхнувши навіть BTC до негативної зони з початку року (з початку квітня) — незважаючи на його високу ефективність у 2024 році.

Лише 3% інвесторів вважають біткоїн своїм кращим активом у разі торгової війни.

У Binance наголошують: оскільки криптовалютні ринки все частіше поводяться як ризиковані активи, тривала торгова війна може продовжувати обтяжувати потоки капіталу та скорочувати попит на цифрові активи в найближчій перспективі. Як наслідок, капітал, який міг увійти в криптовалюту, або залишається осторонь, або переміщується в безпечні гавані, зокрема у золото.

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Ці настрої знайшли своє відображення в нещодавньому опитуванні менеджерів фондів, де лише 3% респондентів сказали, що вони б зробили ставку на біткоїни в поточних умовах — натомість золоту віддавали перевагу 58%.

Сплеск волатильності

Чутливість ринку до тарифної політики була чітко продемонстрована, коли кожне велике оголошення викликало різкі стрибки волатильності. Протягом останніх місяців BTC кілька разів переживав значні коливання цін, зокрема одне з найбільших одноденних падінь після обвалу COVID-19 у 2020 році. Коли наприкінці лютого Трамп здивував ринки планами запровадити тарифи на Канаду та ЄС, BTC ненадовго впав приблизно на 15% протягом наступних днів, що збіглося зі зростанням реалізованої волатильності. ETH пішов подібним шляхом, коли його 1-місячна волатильність перевищила 100%, порівняно з попередніми діапазонами близько 50%.

У цей період волатильність BTC перевищила 70%, тоді як ETH перевищила 100%, відображаючи посилення ринкових коливань у місяці після тарифів.

Ці рухи підкреслюють підвищену вразливість ринку до раптових змін у політиці. У цьому макросередовищі з високим ступенем невизначеності підвищена волатильність, ймовірно, зберігатиметься — як частина ширшої динаміки зниження ризику, так і через збереження потенціалу для подальшої ескалації торгової війни.

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Ключовою умовою для стабілізації ринків буде ясність і впевненість у тому, що більшість оголошень, пов’язаних із тарифами і зміною політики, позаду. Експерти фіксували цю закономірність і раніше: як тільки ринки повністю приймають нові тарифні плани, нестабільність має тенденцію до спаду.

Довгострокова кореляція біткоїна з традиційними активами залишається скромною, у середньому лише 0,32 для S&P 500 і 0,12 для золота з 2020 року.

Ключове питання полягає в тому, чи зможе BTC повернутися до своєї довгострокової моделі низької кореляції з акціями. Криптофахівці Binance кажеть, що бачили проблиски цього потенціалу раніше — особливо під час банківської кризи в березні 2023 року, коли BTC відокремився від акцій і зріс на тлі ширшої невизначеності у фінансовому секторі.

Тепер, коли з’являються взаємні тарифи та глобальні ринки пристосовуються до перспективи тривалої фрагментації торгівлі, багато що може залежати від здатності BTC відновити свій наратив безпечної гавані. Учасники ринку уважно спостерігатимуть, чи зможе BTC зберегти свою привабливість як несуверенний актив без дозволу в протекціоністській глобальній економіці.

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