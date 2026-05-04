Амстердам заборонив рекламу м’яса і викопного палива Сьогодні 17:48 — Світ

Банерна реклама. Фото: earth.org, earth.org

Амстердам, відомий своєю ліберальністю, запровадив нове обмеження: у міських публічних просторах більше не можна рекламувати м’ясо та товари, пов’язані з високими викидами вуглецю. Таким чином місто намагається вплинути на споживчі звички та зменшити шкоду для клімату.

Про це пише New York Times.

Що саме заборонили і чому

З 1 травня Амстердам став першою столицею у світі, яка офіційно заборонила рекламу продуктів із викопного палива та м’яса в публічних місцях.

Під обмеження потрапили:

реклама авіакомпаній, круїзів і далеких подорожей;

просування автомобілів на бензині.

Міська влада пояснює це тим, що такі товари прямо або опосередковано стимулюють викиди парникових газів.

Водночас влада продовжує просувати ідею скорочення споживання м’яса. У місті діятиме заборона на публічну рекламу яловичини, свинини, курки та риби.

Влада Амстердама поставила за мету до 2050 року досягти вуглецевої нейтральності та вдвічі скоротити споживання м’яса місцевим населенням. Натомість пропагуватимуть споживання білка з рослинних продуктів «через кліматичні причини та проблеми зі здоров’ям».

Як зазначає видання, спочатку хотіли заборонити рекламу всіх продуктів тваринного походження, включно з молочними, але зрештою обмежилися м’ясом — це дозволило отримати підтримку більшості.

Де діє заборона

Обмеження стосуються лише муніципальних просторів і об’єктів. Зокрема:

громадського транспорту та зупинок;

вулиць, лавок і білбордів;

станцій метро, поїздів і трамваїв;

Водночас реклама в приватних магазинах, медіа, інтернеті чи на радіо не підпадає під дію заборони.

Як до цього дійшли

Ще у 2020 році місто намагалося обмежити рекламу викопного палива, але тодішнє рішення не мало юридичної сили. Новий закон передбачає реальні механізми контролю і можливість штрафів, хоча цей рік переважно вважається перехідним.

Глобальний контекст

Подібні ініціативи з’являються і в інших країнах. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав уряди заборонити рекламу компаній, пов’язаних із викопним паливом, порівнюючи їхню діяльність із тютюновою індустрією.

За даними активістів, у Нідерландах уже 12 муніципалітетів запровадили такі обмеження, а десятки інших міст у світі розглядають подібні кроки.

Медики також підтримують ініціативу: за їхніми словами, скорочення реклами продуктів, пов’язаних із забрудненням, може позитивно вплинути на здоров’я населення.

