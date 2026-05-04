Амстердам заборонив рекламу м’яса і викопного палива

Амстердам, відомий своєю ліберальністю, запровадив нове обмеження: у міських публічних просторах більше не можна рекламувати м’ясо та товари, пов’язані з високими викидами вуглецю. Таким чином місто намагається вплинути на споживчі звички та зменшити шкоду для клімату.
Влада Амстердама поставила за мету до 2050 року досягти вуглецевої нейтральності та вдвічі скоротити споживання м’яса місцевим населенням. Натомість пропагуватимуть споживання білка з рослинних продуктів «через кліматичні причини та проблеми зі здоров’ям».
Як зазначає видання, спочатку хотіли заборонити рекламу всіх продуктів тваринного походження, включно з молочними, але зрештою обмежилися м’ясом — це дозволило отримати підтримку більшості.
Де діє заборона
Обмеження стосуються лише муніципальних просторів і об’єктів. Зокрема:
громадського транспорту та зупинок;
вулиць, лавок і білбордів;
станцій метро, поїздів і трамваїв;
Водночас реклама в приватних магазинах, медіа, інтернеті чи на радіо не підпадає під дію заборони.
Ще у 2020 році місто намагалося обмежити рекламу викопного палива, але тодішнє рішення не мало юридичної сили. Новий закон передбачає реальні механізми контролю і можливість штрафів, хоча цей рік переважно вважається перехідним.
Глобальний контекст
Подібні ініціативи з’являються і в інших країнах. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав уряди заборонити рекламу компаній, пов’язаних із викопним паливом, порівнюючи їхню діяльність із тютюновою індустрією.