Чому поляки в 4 рази багатші, ніж українці

Економіка Польщі демонструє стрімке зростання: за підсумками 2025 року країна увійшла до двадцятки найбільших економік світу, подолавши позначку в один трильйон доларів ВВП. На цьому тлі розрив із Україною за ключовими економічними показниками суттєво збільшився.
За словами експерта, ще на початку 1990-х ситуація виглядала інакше. Україна мала приблизно вдвічі більше населення і більший валовий внутрішній продукт, ніж Польща. Водночас польська економіка перебувала у складному стані, а рівень виробництва та споживання був значно нижчим.
За останні 35 років картина кардинально змінилася. Станом на 2026 рік:
загальний ВВП Польщі приблизно у п’ять разів перевищує український;
ВВП на душу населення у Польщі становить близько 28,5 тисяч доларів, тоді як в Україні — близько 6 тисяч;
середній рівень добробуту поляків приблизно вчетверо вищий;
населення Польщі перевищує українське приблизно на 20%.
Експерт зазначає, що на ці показники вплинули як довгострокові економічні реформи, так і демографічні фактори, включно з наслідками війни в Україні.
Рівень зарплат і соціальні стандарти
Важливим індикатором економічного розвитку є доходи населення. У 2026 році Польща вперше досягла рівня мінімальної зарплати в1000 євро на місяць. Після відрахувань працівники отримують приблизно 750 євро «на руки».
Для порівняння, в Україні мінімальна зарплата становить близько 175 євро.