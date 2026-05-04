Чому поляки в 4 рази багатші, ніж українці

Економіка Польщі демонструє стрімке зростання: за підсумками 2025 року країна увійшла до двадцятки найбільших економік світу, подолавши позначку в один трильйон доларів ВВП. На цьому тлі розрив із Україною за ключовими економічними показниками суттєво збільшився.

Як Польща змінила свою економічну позицію

За словами експерта, ще на початку 1990-х ситуація виглядала інакше. Україна мала приблизно вдвічі більше населення і більший валовий внутрішній продукт, ніж Польща. Водночас польська економіка перебувала у складному стані, а рівень виробництва та споживання був значно нижчим.

За останні 35 років картина кардинально змінилася. Станом на 2026 рік:

загальний ВВП Польщі приблизно у п’ять разів перевищує український;

ВВП на душу населення у Польщі становить близько 28,5 тисяч доларів, тоді як в Україні — близько 6 тисяч;

середній рівень добробуту поляків приблизно вчетверо вищий;

населення Польщі перевищує українське приблизно на 20%.

Експерт зазначає, що на ці показники вплинули як довгострокові економічні реформи, так і демографічні фактори, включно з наслідками війни в Україні.

Рівень зарплат і соціальні стандарти

Важливим індикатором економічного розвитку є доходи населення. У 2026 році Польща вперше досягла рівня мінімальної зарплати в 1000 євро на місяць. Після відрахувань працівники отримують приблизно 750 євро «на руки».

Для порівняння, в Україні мінімальна зарплата становить близько 175 євро.

Середні показники також суттєво різняться:

середня зарплата у Польщі — близько 1900 євро;

в Україні — приблизно 420 євро.

Таким чином, за рівнем доходів Польща випереджає Україну у 4−4,5 раза.

