АМКУ розкрив змову на тендерах на реконструкцію стадіонів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

АМКУ розкрив змову на тендерах на реконструкцію стадіонів

Кримінал
80
Тимчасова адміністративна колегія АМКУ встановила змову між компаніями «ЕСГ-Україна» та «Міленіум Спорт» під час їхньої участі у публічній закупівлі послуг з реконструкції стадіону «Карпати» у місті Хуст Закарпатської області.
Про це повідомляє пресслужба Антимонопольного комітету України (АМКУ).
Закупівлю проводило комунальне підприємство «Стадіон Карпати».
"Комітет встановив, що між згаданими товариствами були господарські відносини, їхні працівники використовували однакові номери телефонів, компанії мали спільні особливості в оформленні тендерних пропозицій та навіть інтереси обох компаній представляв один адвокат.
З огляду на сукупність цих та низки інших доказів АМКУ визнав, що ТОВ «ЕСГ-Україна та ТОВ „Міленіум Спорт“ вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України „Про захист економічної конкуренції“ — антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів», — заявили в АМКУ.
За вказане порушення «ЕСГ-Україна» оштрафували на 2,3 млн грн, «Міленіум Спорт» — на 3,9 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.