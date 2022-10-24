АМКУ почав перевірку причин суттєвого здорожчання яєць — Finance.ua
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АМКУ почав перевірку причин суттєвого здорожчання яєць

Казна та Політика
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АМКУ почав перевірку причин суттєвого здорожчання яєць
АМКУ почав перевірку причин суттєвого здорожчання яєць
Антимонопольний комітет почав перевірку щодо суттєвого здорожчання курячих яєць протягом вересня та жовтня.
Про це повідомляється на сайті АМКУ.
Комітет вважає, що підвищення цін на цей вид продуктів може не мати об’єктивних підстав, попри тяжкі економічні наслідки війни.
Комітет підкреслює, що загальна інфляція та зростання індексу споживчих цін на харчові продукти не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць, а вартість кормів для курей залишається доволі низькою.
Крім цього, про втрату поголів’я курей та виробничих потужностей комітету повідомив тільки один виробник — група компаній «Авангард».
Від інших учасників ринку, зокрема Ovostar Union, така інформація не надходила.
«Отже, наразі в комітеті відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об’єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за місяць», — резюмували в АМКУ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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