АМКУ оштрафував КМДА та Київтранспарксервіс за завищені тарифи на паркування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

АМКУ оштрафував КМДА та Київтранспарксервіс за завищені тарифи на паркування

Казна та Політика
416
АМКУ оштрафував КМДА та Київтранспарксервіс за завищені тарифи на паркування
АМКУ оштрафував КМДА та Київтранспарксервіс за завищені тарифи на паркування
Антимонопольний комітет оштрафував КМДА та комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» через порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
АМКУ встановив, що комунальне підприємство скористалося монопольним становищем під час формування розрахунку вартості послуг з паркування на своїх майданчиках, а КМДА, яка своїм розпорядженням затвердила тарифи, легітимізувала це порушення.
Київтранспарксервіс з березня 2021 року по січень 2022 року мав монопольне становище на ринку надання послуг з користування муніципальними паркуваннями у столиці.
До планової калькуляції вартості своїх послуг комунальне підприємство внесло статті витрат:
  • облаштування паркування заїзними кишенями;
  • обов’язкові платежі 60%.
Проте всі паркувальні майданчики Київтранспарксервісу повинні облаштовуватися за рахунок комунального підприємства.
Розрахунки Київтранспарксервіс надав до КМДА, яка затвердила новий тариф на паркування у столиці. Затвердження цього рішення збільшило вартість паркування у Києві на 60% — 82,3%.
За результатами розгляду справи АМКУ зобов’язав Київтранспарксервіс та КМДА у двомісячний строк усунути порушення.
У липні 2021 року антимонопольний комітет оштрафував це підприємство на 2,6 млн грн за вимогу до переможців електронних аукціонів за право розміщення та облаштування паркувань робити додатковий платіж та стягувало штрафи за відмову від укладання договору чи підписання актів приймання-передачі.
КП досі не сплатило штраф за це порушення та оскаржує рішення АМКУ у судах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.