АМКУ дозволив близьким власника Vodafone Україна купити корпус UNIT.City — Finance.ua

АМКУ дозволив близьким власника Vodafone Україна купити корпус UNIT.City

Вчора 17:41 — Фондовий ринок

АМКУ дозволив близьким власника Vodafone Україна купити корпус UNIT.City, unit.city

Антимонопольний комітет України дозволив близьким власника групи компаній NEQSOL Holding Насіба Гасанова придбати корпус інноваційного парку UNIT.City, що будується в Києві.

Про це йдеться у повідомленні Комітету.

Відповідний дозвіл надано ТОВ Хас Проперті Менеджмент ( Київ) на придбання частки у статутному капіталі ТОВ Юніт В06, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.

Як пише Інтерфакс-Україна з посиланням на дані реєстру, власниками рівних часток Хас Проперті Менеджмент є Артем і Раміз Насіб огли Гасанова.

Основним видом діяльності компанії зазначено «купівля та продаж власної нерухомості».

Власниками Юніт В06 вважаються ТОВ Юніт Холдінгс та АТ ЗНВКІФ Еріда ( по 50%), кінцевими бенефіціарами — засновник холдингу UFuture Василь Хмельницький та президент асоціації ПСГ Ковальська Олександр Пилипенко.

Корпус B06 запланований до введення в експлуатацію у 2022 році.

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