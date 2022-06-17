АМКУ дозволив близьким власника Vodafone Україна купити корпус UNIT.City — Finance.ua

Відповідний дозвіл надано ТОВ Хас Проперті Менеджмент ( Київ) на придбання частки у статутному капіталі ТОВ Юніт В06, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства.
Як пише Інтерфакс-Україна з посиланням на дані реєстру, власниками рівних часток Хас Проперті Менеджмент є Артем і Раміз Насіб огли Гасанова.
Основним видом діяльності компанії зазначено «купівля та продаж власної нерухомості».
Власниками Юніт В06 вважаються ТОВ Юніт Холдінгс та АТ ЗНВКІФ Еріда ( по 50%), кінцевими бенефіціарами — засновник холдингу UFuture Василь Хмельницький та президент асоціації ПСГ Ковальська Олександр Пилипенко.
Корпус B06 запланований до введення в експлуатацію у 2022 році.