Американський технологічний стартап створив батарею, яка працює від проточної морської води — Finance.ua

Американський технологічний стартап створив батарею, яка працює від проточної морської води Сьогодні 03:21 — Технології&Авто

Американський технологічний стартап створив батарею, яка працює від проточної морської води

Технічний стартап Salgenx, який базується у США, представив потужну батарею, що працює на відновлюваних джерелах енергії. Усе, що потрібно — проточна морська вода. Акумулятори підходять як для автономної роботи, так і для роботи з сонячною чи вітровою енергією.

Розробники зазначають, що потужності таких батарей вистачить для функціонування нафтових свердловин, освітлення величезних за площею теплиць, а також для зрошування масштабних сільськогосподарських угідь.

Виробник заявив, що батарея має щільність енергії 125,7 Вт-год/л. Для роботи зарядної установки потрібні два великі резервуари, заповнені рідкими електролітами, один з яких — солона вода, а інший — патентований електроліт. Рідини циркулюють через електроди, які регулюють вхід та вихід електрики з батареї.

Масштаб розчину корелюється — для цього можна додавати більше електролітів і ставити додаткові резервуари для них. Salgenx також пропонує енергетичні рішення в конфігураціях 250 кВт, 3 МВт-год, 6 МВт-год, 12 МВт-год і 18 МВт-год. На відміну від більшості окислювально-відновних батарей, «проточна» батарея не має мембрани.

«Відсутність мембрани економить величезні початкові витрати на придбання необхідних матеріалів та технічне обслуговування установки», — пояснюють своє рішення Salgenx.

Компанія стверджує, що на цей час витрати становлять $ 5 за кВт·год, а загальна вартість системи — $ 500 000. Очікуваний термін служби батареї становить понад 25 років, а ефективність приймання-передачі електроенергії — 91%. На цей час Salgenx розробляє технологію та продає ліцензії стороннім виробникам для комерціалізації своїх технологічних рішень.

noworries За матеріалами:

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