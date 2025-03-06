Американський стартап у сфері охорони правопорядку Peregrine досяг позначки $2,5 млрд — Finance.ua
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Американський стартап у сфері охорони правопорядку Peregrine досяг позначки $2,5 млрд

Фондовий ринок
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Peregrine Technologies, компанія зі Сан-Франциско, що розробляє програмне забезпечення для підвищення громадської безпеки, залучила $190 млн у рамках раунду фінансування серії C. У результаті її оцінка зросла до $2,5 млрд.
Раунд очолив Sequoia Capital, а серед інвесторів також Goldcrest Capital, Friends & Family Capital, Fifth Down Capital, OG Venture Partners і Godfrey Capital.

На що підуть кошти

Компанія планує розширити команду розробників програмного забезпечення та фахівців з впровадження технологій, щоб ефективніше обслуговувати клієнтів.

Що створює Peregrine Technologies

  • Програмні рішення для інтеграції та активації даних в аналітичних та інших корпоративних процесах
  • Бекенд-системи для моделювання даних різного типу
  • Інтерфейси для зручної роботи з інформацією
Технології компанії використовуються для боротьби зі злочинністю, управління надзвичайними ситуаціями, виявлення шахрайства та покращення системи охорони здоров’я.
За останні три роки компанія щороку потроювала свої доходи. Наразі її технологіями користуються понад 80 мільйонів американців
Минулого місяця Peregrine Technologies була залучена до координації федеральних, штатних та місцевих правоохоронних органів під час Super Bowl LIX у Новому Орлеані.
За матеріалами:
borgexpert
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