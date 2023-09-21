Американський регулятор схвалив нові компактні антени Starlink — Finance.ua

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Американський регулятор схвалив нові компактні антени Starlink

Технології&Авто
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Американський регулятор схвалив нові компактні антени Starlink
Американський регулятор схвалив нові компактні антени Starlink
Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) схвалила заявку компанії SpaceX на дві нові моделі антен для передачі супутникового зв’язку Starlink.
Про це повідомляє Teslarati.
Відповідно до поданої заявки SpaceX до FCC, розміри мініантени Starlink становлять 29×25 см. SpaceX стверджує, що перша мініантена Starlink створена для портативності.
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У своїй заявці SpaceX пояснила, що мініантена «дозволить споживачам користуватися перевагами високошвидкісного широкосмугового зв’язку з низькою затримкою, де б вони не жили або працювали, включно з сільськими та віддаленими районами, де необхідні мобільні або портативні програми».
Друга антена, яку SpaceX подала на схвалення FCC, є оновленою стандартною антеною Starlink.
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У заявці зазначається, що нова антена Starlink пропонує «високопродуктивне рішення для споживачів, що поліпшує моделі стаціонарних терміналів користувача, які раніше були авторизовані SpaceX Services».
Друга антена Starlink має розмір у 57×36 см.
Зазначається, що у заявці SpaceX до FCC не уточнюється, коли нові антени можна буде придбати.
За матеріалами:
Укрінформ
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