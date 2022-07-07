Американським чиновникам заборонили володіти криптовалютами, якщо вони займаються їх регулюванням — Finance.ua

Американським чиновникам заборонили володіти криптовалютами, якщо вони займаються їх регулюванням Вчора 18:00 — Фінтех і Картки

Держслужбовцям США, які володіють криптовалютами, заборонили працювати над правилами регулювання.

Про це Про це попередило Управління з етики уряду США (OGE) у своєму новому повідомленні.

Логіка влади зрозуміла: якщо чиновник має цифрову валюту, він стає заінтересованою особою. Отже, може лобіювати правила, які вплинуть на курс монети.

Рішення стосується всіх крипто-активів, у тому числі стейблкоїнів та валют, які використовуються в облігаціях штату або федеральних цінних паперах.

Під нове обмеження потрапляють усі урядовці, включаючи співробітників Білого дому, ФРС та Мінфіну.

При цьому політикам не заборонено інвестувати у фонди, які працюють із блокчейн-стартапами, якщо сума вкладень не перевищує $50 тис.

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Незважаючи на низку обмежень, загалом США помітно прогресують у плані ухвалення криптовалют. У них вже напрацьовано низку законопроектів, є плани щодо запуску CBDC та прийняття стейблкоїнів. Якщо всі ці закони схвалять, США стануть першою західною країною з повноцінним регулюванням крипто-сектору.

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