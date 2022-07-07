Американським чиновникам заборонили володіти криптовалютами, якщо вони займаються їх регулюванням — Finance.ua
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Американським чиновникам заборонили володіти криптовалютами, якщо вони займаються їх регулюванням

Фінтех і Картки
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Держслужбовцям США, які володіють криптовалютами, заборонили працювати над правилами регулювання.
Про це попередило Управління з етики уряду США (OGE) у своєму новому повідомленні.
Логіка влади зрозуміла: якщо чиновник має цифрову валюту, він стає заінтересованою особою. Отже, може лобіювати правила, які вплинуть на курс монети.
Рішення стосується всіх крипто-активів, у тому числі стейблкоїнів та валют, які використовуються в облігаціях штату або федеральних цінних паперах.
Під нове обмеження потрапляють усі урядовці, включаючи співробітників Білого дому, ФРС та Мінфіну.
При цьому політикам не заборонено інвестувати у фонди, які працюють із блокчейн-стартапами, якщо сума вкладень не перевищує $50 тис.
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Незважаючи на низку обмежень, загалом США помітно прогресують у плані ухвалення криптовалют. У них вже напрацьовано низку законопроектів, є плани щодо запуску CBDC та прийняття стейблкоїнів. Якщо всі ці закони схвалять, США стануть першою західною країною з повноцінним регулюванням крипто-сектору.
На криптовалютній біржі EXMO можна легко розпочати шлях у трейдингу. Біржа, що працює в Україні, Польщі та інших країнах, повсякчас розширює функціонал, поповнює список активів більш ніж 2 мільйонам трейдерів з усього світу.

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