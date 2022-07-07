У Бельгії запропонували прирівняти криптовалюти до цінних паперів — Finance.ua
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У Бельгії запропонували прирівняти криптовалюти до цінних паперів

Фінтех і Картки
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Криптовалюти, емісія яких обмежена або які мають інвестиційну мету, потрапляють під дію Закону про цінні папери. Таку класифікацію запропонувало Управління фінансових послуг та ринків Бельгії (FSMA).
Регулятор виніс на громадське обговорення документ, який роз’яснює, коли цифрові активи можна вважати інвестиційними інструментами. Консультації триватимуть з 5 по 31 липня 2022 року.
У FSMA заявили, що вирішили внести ясність у це питання, очікуючи на узгоджений підходу з боку Євросоюзу. На думку регулятора, класифікація не поширюється на біткойн чи Ethereum через відсутність емітента та «правових відносин між двома сторонами».
Раніше ЗМІ повідомили, що ЄЦБ стурбований розробкою криптовалютного регулювання окремими країнами до ухвалення єдиних правил ЄС.
У липні Рада Євросоюзу та Європарламент попередньо погодили положення законопроєкту про регулювання криптовалют MiCA. Він описує правила, що поширюються на емітентів незабезпечених криптоактивів, стейблкойнів, торгових та кастодіальних платформ.
Нагадаємо, представники Європейської партії зелених та соціалістів запропонували поширити дію законів ЄС щодо боротьби з відмиванням коштів на DeFi-сектор, у тому числі NFT-платформи.
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За матеріалами:
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