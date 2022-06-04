Американські рокери з Metallica зібрали космічну суму для України — Finance.ua
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Американські рокери з Metallica зібрали космічну суму для України

Вчора 18:00
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Благодійний збір гурту Metallica стартував 4 квітня у рамках кампанії «Все в моїх руках». Трохи менше як два місяці знадобилося армії їхніх фанів, щоб зібрати 1 мільйон доларів.
Усі виручені кошти, а це більш як 30 мільйонів гривень, переведуть на рахунок організації World Central Kitchen, котра останні три місяці годує тих, хто залишився без даху над головою чи був змушений тікати від війни.
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«Пройшло трохи більше ніж три місяці відтоді, як WCK вперше почала підтримувати людей, переміщених в Україні та за її межами, даючи поживні страви та продуктові набори сім’ям по всьому регіону. Ми дуже вдячні неймовірній Metallica Family за підтримку наших зусиль. Наша робота можлива лише з друзями, такими як Metallica. Попереду ще багато роботи — руйнування величезні, але WCK й далі буде з тими, хто нас потребує», — подякував генеральний директор World Central Kitchen Нейт Мук.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Телеканал 24
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