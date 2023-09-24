Американська компанія Joby Aviation побудує завод із виробництва електричних аеротаксі — Finance.ua

Американська компанія Joby Aviation побудує завод із виробництва електричних аеротаксі
Американська компанія Joby Aviation побудує у Дейтоні, штат Огайо, перший завод із виробництва електричних аеротаксі з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL).
Про це повідомляє Flying Media.
«Ми будуємо майбутнє авіації там, де все почалося, — у Дейтоні, штат Огайо», — сказав засновник і генеральний директор Joby Aviation Джобен Бевірт.
Зазначається, що завод зможе виробляти до 500 одиниць аеротаксі на рік.
Очікується, що будівництво заводу розпочнеться наступного року, а запрацює він у повному обсязі у 2025 році.
Довідка Finance.ua:
- американська компанія Joby Aviation заявила, що її електричне аеротаксі з вертикальним зльотом і посадкою (eVTOL) Joby S4 досягло найвищої у світі швидкості польоту в категорії eVTOL у 330 км за годину.
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