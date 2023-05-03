Американці втратили інтерес до електроавто — Finance.ua

Американці втратили інтерес до електроавто Сьогодні 17:10 — Технології&Авто

Дедалі більше американських автовласників кажуть, що не хочуть переходити на електрокари, повідомляє видання Business Insider.

Так, за три місяці з січня по березень 2023 року частка тих, хто відмовився від купівлі електромобіля, зросла з 17,8 до 21%. Водночас приблизно 27% опитаних вважають, що їхній наступний автомобіль «дуже ймовірно» буде на електричній тязі.

Опитані американці висловили своє розчарування в електромобілях через їхню високу вартість, недостатню кількість зарядних станцій і повільну швидкість зарядки.

Вони також стурбовані поведінкою електрокарів за екстремальних температур і відсутністю спеціалізованих автомайстерень.

Цікаво, що серед скептиків не лише зрілі та літні автолюбителі. 33% молодих представників покоління Z, народжених після 1996 року, заявили, що навряд чи куплять електрокар у майбутньому.

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uamotors За матеріалами:

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