Американці втратили інтерес до електроавто — Finance.ua
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Американці втратили інтерес до електроавто

Технології&Авто
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Дедалі більше американських автовласників кажуть, що не хочуть переходити на електрокари, повідомляє видання Business Insider.
Так, за три місяці з січня по березень 2023 року частка тих, хто відмовився від купівлі електромобіля, зросла з 17,8 до 21%. Водночас приблизно 27% опитаних вважають, що їхній наступний автомобіль «дуже ймовірно» буде на електричній тязі.
Опитані американці висловили своє розчарування в електромобілях через їхню високу вартість, недостатню кількість зарядних станцій і повільну швидкість зарядки.
Вони також стурбовані поведінкою електрокарів за екстремальних температур і відсутністю спеціалізованих автомайстерень.
Цікаво, що серед скептиків не лише зрілі та літні автолюбителі. 33% молодих представників покоління Z, народжених після 1996 року, заявили, що навряд чи куплять електрокар у майбутньому.
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За матеріалами:
uamotors
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