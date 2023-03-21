Американці створили причіп, який економить пальне для автомобіля (фото, відео) — Finance.ua
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Американці створили причіп, який економить пальне для автомобіля (фото, відео)

Технології&Авто
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Американці створили причіп, який економить пальне для автомобіля (фото, відео)
Американці створили причіп, який економить пальне для автомобіля (фото, відео), Фото: avtosota.com
Нещодавно з’явилася нова інновація в індустрії трейлерних будинків у вигляді енергоефективного причепа, призначеного для економії палива.
Lightship L1, створений двома співробітниками компанії Tesla, Беном Паркером і Тобі Краусом. Це кемпінговий причіп на електричній тязі, який стверджує, що не споживає жодної енергії від електромобіля, який його буксирує.
L1 також призначений для економії палива при буксируванні автомобілем з двигуном внутрішнього згоряння, що робить його економічно вигідним та екологічним варіантом для любителів активного відпочинку.
Розробники прагнули створити караван, не схожий на будь-який інший на ринку, спираючись на свій великий досвід, отриманий в компанії Tesla.
Фото: avtosota.com
Фото: avtosota.com
L1 має елементи дизайну, що нагадують Tesla Cybertruck, а його аеродинамічні характеристики, як стверджується, втричі вищі, ніж у традиційних причепів. Однак точні цифри не наводяться.
Найбільш помітною особливістю L1 є його вбудована батарея ємністю 80 кіловат-годин, що майже еквівалентно батареї Mercedes-Benz EQC. Це дозволяє причепу працювати автономно, не впливаючи на запас ходу електромобіля, який його буксирує. Lightship стверджує, що електромобіль із запасом ходу 480 кілометрів може подолати таку ж відстань, буксируючи L1, і це твердження справедливе і для автомобілів з паливним двигуном.
Крім того, L1 оснащений дахом, вкритим сонячними панелями, які генерують енергію для зарядки акумулятора і живлення електроніки всередині причепа.
L1 має 8,2 метра в довжину, 2,5 метра в ширину і три метри у висоту в режимі кемпінгу, в якому засклена частина піднімається. Залежно від обраної конфігурації, в ньому можуть комфортно розміститися від чотирьох до шести осіб.
Lightship L1 коштує недешево: стартова ціна — 125 000 доларів США, а вартість бронювання — 5 000 доларів США. Однак, це новаторський продукт, який пропонує стійку і економічно ефективну альтернативу традиційним трейлерам. Виробництво L1 планується розпочати наприкінці 2024 року.
За матеріалами:
Avtosota
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