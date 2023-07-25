Американці представили незвичайний триколісний електричний самокат для міста (відео) — Finance.ua
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Американці представили незвичайний триколісний електричний самокат для міста (відео)

Технології&Авто
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Американці представили незвичайний триколісний електричний самокат для міста (відео)
Американці представили незвичайний триколісний електричний самокат для міста (відео)
У США представили електричний триколісний самокат X-OTO. Для того, щоб керувати ним, не потрібне водійське посвідчення. Про це розповіли на сайті RideApart.
Електросамокат отримав мінімалістичний дизайн. Спереду розташована світлодіодна фара та два бічних дзеркала заднього огляду.
X-OTO має запатентовану підвіску, яка дає змогу нахиляти його корпус під час руху як мотоцикл. Це дозволяє повертати набагато ефективніше.
Американці представили незвичайний триколісний електричний самокат для міста (відео)
Цікаво те, що цей електросамокат є передньопривідним. Електромотор встановлений спереду та забезпечує близько 5,3 к.с. потужності. Це дає змогу розвивати швидкість до 72 км/год.
X-OTO оснащений двома знімними батареями загальною місткістю 4,3 кВт⋅год. Запас ходу становить до 145 км на одному заряді.
Вартість електросамоката становить 7 499 доларів. Він доступний у трьох кольорах кузова: блакитний, зелений і чорний. Замовити його можна на офіційному сайті виробника.
За матеріалами:
Фокус
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