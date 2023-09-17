Американці назвали найкращі автомобілі року (інфографіка) — Finance.ua
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Американці назвали найкращі автомобілі року (інфографіка)

Технології&Авто
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На автошоу в Детройті оголосили півфіналістів конкурсу North American Car Of The Year («Північноамериканський автомобіль року»). За перемогу поборються 25 моделей.
Про це повідомляється на сайті премії.
Переважна більшість авто у списку є електрифікованими — це гібриди та електромобілі. Як і в попередні роки, претенденти змагаються за перемогу в трьох великих категоріях.
Американці назвали найкращі автомобілі року (інфографіка)

Найкращі пікапи:

  1. Chevrolet Colorado;
  2. Chevrolet Silverado EV;
  3. Ford Ranger;
  4. Ford Super Duty;
  5. GMC Canyon.
Переможців назвуть 4 грудня в Детройті. Конкурс North American Car Of The Year проводять з 1989 року. Найкращі авто року обирають 60 журналістів зі США та Канади. Минулого року перемогли ліфтбек Acura Integra, електрокросовер Kia EV6 і пікап Ford F-150 Lightning.
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За матеріалами:
enovosty.com
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