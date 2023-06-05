American Express впровадить технології ШІ — Finance.ua

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American Express впровадить технології ШІ

Технології&Авто
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American Express впровадить технології ШІ
American Express впровадить технології ШІ
Платіжний гігант American Express (Amex) планує впровадити штучний інтелект для своєї роботи. Нейромережі перевірятимуть транзакції, затверджуватимуть кредитні ліміти, оцінюватимуть настрої клієнтів і прогнозуватимуть їхній фінансовий стан.
Важливо, що Amex не розроблятиме власну технологію (як це роблять, наприклад, у JP Morgan). Замість цього компанія обрала легший шлях. Вони впровадять готові рішення у свою екосистему.

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Компанія не розкрила, про яку технологію йдеться. Але останнім часом вони тісно співпрацювали з Microsoft, які мають велику частку в стартапі OpenAI. Тож експерти приходять до висновку, що American Express використовуватиме рішення ChatGPT.
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Цікаво, що American Express Digital Labs були піонерами у використанні ШІ для фінансів. У них є спеціальний відділ, у якому працюють 100 технічних фахівців з усього світу. Компанія займалася інтеграцією цифрового помічника Mezi на базі ШІ. Так з’явився продукт AmEx — робот, який спілкується з клієнтами.
Технології ШІ тісно пов’язані з криптовалютами. У цьому питанні Amex займають обережну позицію. Вони пропонують карти з нагородами в токенах, але не дозволяють прямі платежі через криптовалюти. У компанії вважають, що такий бізнес поки що не рентабельний. Проте American Express готує власні проєкти в NFT і метавсесвітах.
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