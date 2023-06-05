American Express впровадить технології ШІ — Finance.ua

American Express впровадить технології ШІ Сьогодні 22:19 — Технології&Авто

American Express впровадить технології ШІ

Платіжний гігант American Express (Amex) планує впровадити штучний інтелект для своєї роботи. Нейромережі перевірятимуть транзакції, затверджуватимуть кредитні ліміти, оцінюватимуть настрої клієнтів і прогнозуватимуть їхній фінансовий стан.

Важливо, що Amex не розроблятиме власну технологію (як це роблять, наприклад, у JP Morgan). Замість цього компанія обрала легший шлях. Вони впровадять готові рішення у свою екосистему.

Компанія не розкрила, про яку технологію йдеться. Але останнім часом вони тісно співпрацювали з Microsoft, які мають велику частку в стартапі OpenAI. Тож експерти приходять до висновку, що American Express використовуватиме рішення ChatGPT.

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Цікаво, що American Express Digital Labs були піонерами у використанні ШІ для фінансів. У них є спеціальний відділ, у якому працюють 100 технічних фахівців з усього світу. Компанія займалася інтеграцією цифрового помічника Mezi на базі ШІ. Так з’явився продукт AmEx — робот, який спілкується з клієнтами.

Технології ШІ тісно пов’язані з криптовалютами. У цьому питанні Amex займають обережну позицію. Вони пропонують карти з нагородами в токенах, але не дозволяють прямі платежі через криптовалюти. У компанії вважають, що такий бізнес поки що не рентабельний. Проте American Express готує власні проєкти в NFT і метавсесвітах.

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