Amazon запустить свою NFT-платформу — Finance.ua

Amazon запустить свою NFT-платформу Сьогодні 23:30 — Криптовалюта

Після кількох місяців розробки та деяких затримок американський гігант Amazon готується до продажу NFT на власній платформі.

Повідомляється, що Amazon працює над своїм сервісом уже кілька місяців. Новини про створення платформи з’являлися ще на початку січня цього року. Генеральний директор компанії Енді Джассі заявив, що така ініціатива дасть змогу зосередитися на іграх на основі блокчейна, які будуть винагороджувати гравців NFT.

Ще минулого року Джассі був упевнений у зростанні NFT-ринку.

«Я очікую, що NFT продовжуватимуть зростати дуже значно. Можливо, нам ще далеко до впровадження криптоактивів як платіжного механізму, але я вірю, що з часом криптовалют стане більше. Цілком можливо, що Amazon впровадить криптоплатежі», — говорив він.

Платформа буде доступна на сайті американського гіганта через вкладку Amazon Digital Marketplace. Спочатку доступ до цієї вкладки буде тільки в США. Поступово її відкриватимуть для решти світу. Запуск двічі відкладався через крах FTX. Якщо не буде жодних форсмажорів, то 24 квітня стане кінцевою датою відкриття.

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