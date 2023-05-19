Amazon планує інвестувати понад $12 млрд у розвиток своїх дата-центрів в Індії — Finance.ua
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Amazon планує інвестувати понад $12 млрд у розвиток своїх дата-центрів в Індії

Фондовий ринок
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Amazon планує інвестувати понад $12 млрд у розвиток своїх дата-центрів в Індії
Amazon планує інвестувати понад $12 млрд у розвиток своїх дата-центрів в Індії
Кошти планують спрямувати на розширення інфраструктури своїх центрів обробки даних, що є частиною плану Amazon, спрямованого на розширення глобального охоплення своїх хмарних сервісів.
Про це пише The Wall Street Journal.
Amazon Web Services (AWS), підрозділ хмарних обчислень технологічного гіганта зі штаб-квартирою в Сіетлі, заявив, що цей крок дозволить підтримувати близько 131 700 робочих місць із повною зайнятістю в ланцюгу постачання центрів обробки даних в Індії щорічно.
AWS заявила, що має сотні тисяч клієнтів в Індії, серед яких державні установи, як-от Міністерство електроніки та інформаційних технологій, великі компанії, зокрема Axis Bank і HDFC Life, а також інші державні, приватні та некомерційні організації.
AWS є найбільшим провайдером хмарних обчислень у США, який надає послуги, що дозволяють клієнтам, у тому числі багатьом великим компаніям, орендувати обчислювальні потужності, сховища та мережеві можливості.
Компанія розширює свою присутність за кордоном, у тому числі в інших регіонах Азії. У жовтні вона оприлюднила плани інвестувати понад $5 млрд у Таїланд протягом 15 років, а в березні заявила, що інвестує $6 млрд у сусідню Малайзію протягом приблизно такого самого періоду.

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