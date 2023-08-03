Amazon планує інвестувати $7,2 млрд в Ізраїль та запускає хмарні центри AWS — Finance.ua
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Amazon планує інвестувати $7,2 млрд в Ізраїль та запускає хмарні центри AWS

Фондовий ринок
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Amazon планує інвестувати $7,2 млрд в Ізраїль та запускає хмарні центри AWS
Amazon планує інвестувати $7,2 млрд в Ізраїль та запускає хмарні центри AWS
Компанія Amazon.com має намір інвестувати близько $7,2 млрд до 2037 року в Ізраїль і вже запустила в країні свої центри обробки даних Amazon Web Services (AWS).
Про це пише Reuters.
Хмарні сервіси Amazon у регіоні дадуть змогу уряду країни запускати програми та зберігати дані в центрах обробки, розташованих в Ізраїлі.
«Створення центрів дозволить нам перенести значні урядові робочі навантаження в хмару, і ми впевнені, що це допоможе нам прискорити цифрову трансформацію у державному секторі», — сказав представник міністерства фінансів країни Ялі Ротенберг.
Компанія заявила, що після розширення AWS буде доступна в 32 географічних регіонах, додавши, що її інвестиції до Ізраїлю додадуть близько $13,9 млрд до валового внутрішнього продукту країни.
AWS — це платформа хмарних обчислень Amazon, яку використовують такі компанії, як Netflix, General Electric та Sony, вона забезпечує зберігання, роботу в мережі та віддалену безпеку.
За матеріалами:
Forbes.ua
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