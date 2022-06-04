Amazfit представила новий «розумний» годинник дешевше 2 тисяч гривень — Finance.ua

Amazfit представила новий «розумний» годинник дешевше 2 тисяч гривень

Вчора 23:05 — Фондовий ринок

Одним з найперших смарт-годинників Amazfit, який став культовим, була модель Bip. І ось компанія анонсувала третє покоління девайсу — Amazfit Bip 3.

Поки що пристрій дебютував лише у Бразилії. Але вже зовсім скоро очікується світова прем’єра новинки.

Девайс оснастили 1,69-дюймовим IPS-дисплеєм, датчиками серцебиття та рівнем кисню в крові. Але ще цікавіше, Bip 3 отримали повноцінний GPS-модуль. З урахуванням того, що за девайс просять всього 58 доларів (1700 гривень), це дуже важливе та несподіване нововведення.

Із іншого варто відзначити автономність у два тижні, здатність відстежувати до 60 різних спортивних навантажень і, зрозуміло, вбудований крокомір.

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