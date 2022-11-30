Alstom представив маневровий тепловоз, переобладнаний для водневого палива — Finance.ua

Alstom представив маневровий тепловоз, переобладнаний для водневого палива 30.11.2022, 00:42 — Фондовий ринок

Компанія Alstom представила на своєму заводі в Штендалі (Німеччина) маневровий тепловоз, переобладнаний для водневого палива в рамках проекту з переведення маневрових тепловозів на водень.

У проекті крім Alstom беруть участь транспортне підприємство Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter, Технічний університет Брауншвейга, інститут WTZ Roßlau, інститут інженерії поверхні та тонких плівок Fraunhofer IST, що входить до Товариства сприяння прикладним дослідженням імені Фраунгофера, та компанія Robert Bosch Elektro.

Фінансову підтримку проекту в розмірі 1,5 млн євро надала влада Нижньої Саксонії.

В Alstom заявляють, що на водень можна перевести експлуатовані тепловози різних типів, що дозволить у стислі сроки виключити викиди вуглекислого газу в маневровій роботі.

При цьому потужність локомотивів залишається такою самою, як і при використанні дизельного палива.

У компанії розробили спеціальне програмне забезпечення, що дозволяє сформувати для тепловоза конкретного типу технічне рішення з метою інтеграції до його конструкції необхідного обладнання та ємностей з воднем.

Після завершення дослідницького проекту Alstom має намір постачати операторам маневрових тепловозів базовий комплект для їх переобладнання.

Центр транспортних стратегій За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.