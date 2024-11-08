Alstom представила новий дизайн електропоїздів Coradia Stream — Finance.ua

Alstom представила новий дизайн електропоїздів Coradia Stream Сьогодні 04:40 — Фондовий ринок

Alstom представила новий дизайн електропоїздів Coradia Stream

Компанія Alstom представила дизайн електропоїздів Coradia Stream для Каталонії, які курсуватимуть між Барселоною та міжнародним аеропортом. Їх запуск планують здійснити у 2026 році. Про це інформує портал новин про залізничний транспорт Railway Supply.

Ці електропоїзди забезпечать швидку та комфортну подорож на маршруті протяжністю 22,7 км, який з’єднає центр міста з аеропортом. У кожному поїзді буде п’ять вагонів, здатних вмістити до 656 пасажирів, зокрема 202 місця для сидіння і 7 відкидних сидінь, що забезпечить додатковий комфорт.

Alstom представила електропоїзди для комфорту та зручності пасажирів

Для комфорту пасажирів передбачено місця для інвалідних візків, дитячих візочків і велосипедів, а також спеціальні зони для багажу. Це робить поїздку зручною для всіх категорій пасажирів, включаючи тих, хто подорожує з великим багажем.

Кожен поїзд оснащено 20 екранами з інформацією про поїздку і 9 екранами з розкладом рейсів, щоб пасажири завжди мали актуальну інформацію про свій маршрут. Максимальна швидкість цих електропоїздів досягатиме 120 км/год, що дозволить суттєво скоротити час поїздки.

Alstom представила нові технології та дизайн для майбутніх подорожей

Контракт на постачання десяти поїздів і їх обслуговування протягом 15 років був укладений між Alstom та FGC у 2022 році на суму €177 млн. Цей проєкт значно покращить транспортну інфраструктуру регіону та підвищить зручність подорожей для жителів і туристів Каталонії.

Виробництво поїздів відбувається на заводі компанії Alstom у місті Санта-Перпетуа-де-Могода, Іспанія, що підкреслює важливість локального виробництва та підтримку економіки регіону.

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