Alstom представила новий дизайн електропоїздів Coradia Stream — Finance.ua

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Alstom представила новий дизайн електропоїздів Coradia Stream

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Alstom представила новий дизайн електропоїздів Coradia Stream
Alstom представила новий дизайн електропоїздів Coradia Stream
Компанія Alstom представила дизайн електропоїздів Coradia Stream для Каталонії, які курсуватимуть між Барселоною та міжнародним аеропортом. Їх запуск планують здійснити у 2026 році. Про це інформує портал новин про залізничний транспорт Railway Supply.
Ці електропоїзди забезпечать швидку та комфортну подорож на маршруті протяжністю 22,7 км, який з’єднає центр міста з аеропортом. У кожному поїзді буде п’ять вагонів, здатних вмістити до 656 пасажирів, зокрема 202 місця для сидіння і 7 відкидних сидінь, що забезпечить додатковий комфорт.
Alstom представила електропоїзди для комфорту та зручності пасажирів
Для комфорту пасажирів передбачено місця для інвалідних візків, дитячих візочків і велосипедів, а також спеціальні зони для багажу. Це робить поїздку зручною для всіх категорій пасажирів, включаючи тих, хто подорожує з великим багажем.
Кожен поїзд оснащено 20 екранами з інформацією про поїздку і 9 екранами з розкладом рейсів, щоб пасажири завжди мали актуальну інформацію про свій маршрут. Максимальна швидкість цих електропоїздів досягатиме 120 км/год, що дозволить суттєво скоротити час поїздки.
Alstom представила нові технології та дизайн для майбутніх подорожей
Контракт на постачання десяти поїздів і їх обслуговування протягом 15 років був укладений між Alstom та FGC у 2022 році на суму €177 млн. Цей проєкт значно покращить транспортну інфраструктуру регіону та підвищить зручність подорожей для жителів і туристів Каталонії.
Виробництво поїздів відбувається на заводі компанії Alstom у місті Санта-Перпетуа-де-Могода, Іспанія, що підкреслює важливість локального виробництва та підтримку економіки регіону.
За матеріалами:
Finance.ua
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