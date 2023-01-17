AliExpress вводить для покупців з Європи послугу післяплати за замовлення — Finance.ua
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AliExpress вводить для покупців з Європи послугу післяплати за замовлення

Особисті фінанси
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AliExpress вводить для покупців з Європи послугу післяплати за замовлення
AliExpress вводить для покупців з Європи послугу післяплати за замовлення
Китайський інтернет-гігант Alibaba Group Holding Ltd. дозволив покупцям у Європі оплачувати покупки на міжнародній платформі електронної комерції лише після отримання своїх товарів, намагаючись підвищити глобальні продажі.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
У понеділок фінтех-компанія Splitit Payments Ltd. заявила про об’єднання з Alipay Ant Group Co., щоб надати опцію відстрочки платежу клієнтам AliExpress — онлайн-ринку, яким керує Alibaba за межами Китаю.
Послуга спочатку буде розгорнута в Німеччині, Іспанії та Франції та може поширитися на інші міжнародні ринки.
Функція під назвою «Оплата після доставки» дозволяє окремим особам оплачувати свої товари частинами за допомогою кредитних карток.
Представник AliExpress розповів, що до великих європейських міст, таких як Париж і Мадрид, товар може бути доставлений протягом 10 робочих днів. Для більш віддалених районів Європи час доставки в середньому становить від 15 до 20 днів, додав він.
Компанія також надає гарантію доставки, яка надає певну компенсацію покупцям, якщо їхній товар не буде доставлено вчасно.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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