Aliexpress будує «будинок-хмару» в стилі Minecraft — Finance.ua
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Aliexpress будує «будинок-хмару» в стилі Minecraft

Особисті фінанси
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Aliexpress будує «будинок-хмару» в стилі Minecraft
Aliexpress будує «будинок-хмару» в стилі Minecraft
Архітектурна студія Skidmore, Owings & Merrill розкрила подробиці про свій масштабний проект штаб-квартири для компанії Alibaba (власник Aliexpress) у Шанхаї. Зовнішній вигляд будівлі нагадує величезну хмару з Minecraft.
Штаб-квартира площею 75 000 квадратних метрів складатиметься із окремих модулів у вигляді куба. У них будуть розміщені офіси різних відділів, тераси, конференц-зали. У центрі будівлі буде величезний сад, де співробітники з різних модулів зможуть зустрічатися та обговорювати ділові питання.
Aliexpress будує «будинок-хмару» в стилі Minecraft
Alibaba будує свою будівлю з упором на екологію так само, як Apple. На даху будинку будуть розташовані спеціальні насоси для збору дощової води, її переробки та подачі в крани. Також передбачені системи природного освіження повітря, щоби не використовувати кондиціонери. Про наявність сонячних панелей для генерації електрики поки не йшлося.
Скло будівлі отримає спеціальне покриття. Штучний інтелект регулюватиме кількість денного світла у приміщеннях для більш продуктивної роботи працівників. Поки Skidmore, Owings & Merrill лише підготувала креслення проекту штаб-квартири Alibaba. Терміни початку будівництва наразі не встановлені.
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