Alibaba виділив $5,4 млрд на закупівлю АІ-чипів цього року — Finance.ua
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Alibaba виділив $5,4 млрд на закупівлю АІ-чипів цього року

Технології&Авто
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Alibaba виділив $5,4 млрд на закупівлю АІ-чипів цього року
Alibaba виділив $5,4 млрд на закупівлю АІ-чипів цього року
Китайський інтернет-гігант Alibaba заклав у бюджет на цей рік 39 млрд юанів ($5,39 млрд) на купівлю АІ-чипів.
Про це пише Financial Times із посиланням на поінформоване джерело.
При цьому суму може бути збільшено, якщо розширення бізнесу перевершить очікування.
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Компанія в лютому повідомляла, що протягом трьох років планує інвестувати в хмарну і АІ-інфраструктуру не менше 380 млрд юанів — більше, ніж за останнє десятиліття.
Глава Alibaba Едді У також говорив про необхідність скоригувати розміри її наявних бізнесів із урахуванням штучного інтелекту. За даними джерел FT, результати всіх її підрозділів цього року оцінюватимуть у контексті їхньої здатності використовувати ШІ для стимулювання зростання.
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Компанія закликає свої основні підприємства у сфері електронної торгівлі, зокрема Taobao and Tmall, активніше впроваджувати ШІ. У тісній співпраці з Qwen, підрозділом Alibaba у сфері штучного інтелекту, їхні команди розробляють функції для підвищення ефективності та поліпшення користувацького досвіду.
Крім того, Alibaba розробляє серію застосунків з нативною підтримкою ШІ, і частину з них може запустити цього року, говорить одне з джерел FT.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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