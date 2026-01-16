Активність авторинку за регіонами у 2025 році: де купували найбільше (інфографіка) Сьогодні 14:02 — Технології&Авто

Активність авторинку за регіонами у 2025 році: де купували найбільше (інфографіка)

2025 рік став для українського авторинку періодом остаточної трансформації. Внутрішній ринок успішно перейшов у цифровий формат, імпорт вживаних авто залишається прив’язаним до західної логістики, а сегмент нових автомобілів і надалі концентрується у великих бізнес-центрах.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку головним трендом року стало остаточне закріплення дистанційного продажу автомобілів через застосунок «Дія». Якщо раніше значна частина автомобілістів віддавала перевагу паперовим документам і фізичній присутності, то нині цифровий формат фактично перетворився на окрему «віртуальну область», яка лідирує за кількістю угод купівлі-продажу.

Ймовірно, за аналогічним сценарієм у майбутньому розвиватиметься й давно анонсоване розмитнення автомобілів у «Дії».

Серед фізичних регіонів лідерство зберігає Київ (12,12%), далі Дніпропетровська область (7,17%). Південні та західні регіони (Одеська, Київська та Львівська області) утримують стабільну частку на рівні близько 5%.

Найнижча активність зафіксована в Донецькій та Херсонській областях: сукупно менш як 1% внутрішніх перепродажів.

Інфографіка: eauto.org.ua

Імпорт вживаних авто

Сегмент імпорту вживаних автомобілів залишається чітко орієнтованим на західний кордон і фінансові центри. Абсолютним лідером тут є Львівська область (14,05%).

Київ майже не поступається — 13,14%, а разом із Київською областю (6,57%) столичний регіон акумулює майже 20% усього імпорту вживаних авто.

Висока активність у Рівненській (5,93%) та Волинській (5,3%) областях.

Східні та південні регіони також присутні на ринку імпорту, однак демонструють значно нижчі показники через суттєве здорожчання логістики при доставці автомобілів з ЄС до Харкова, Миколаєва чи інших віддалених областей.

Інфографіка: eauto.org.ua

Нові авто

Ринок нових автомобілів у 2025 році залишився найбільш централізованим сегментом. Київ тут беззаперечний лідер: 42% усіх нових авто були продані саме в столиці. Разом із Київською областю (6,06%) столичний регіон формує майже половину всіх продажів нових легковиків в Україні.

Інші регіони суттєво відстають. Лише Дніпропетровська (7,91%), Одеська (6,23%) та Львівська (6,01%) області демонструють відносно помітну частку.

У більшості ж регіонів продажі нових авто не перевищують 2−3%.

Інфографіка: eauto.org.ua

Інститут досліджень авторинку

