Акція «Супер кешбек з Ria» триває: отримуйте грошові перекази Ria Money Transfer у мобільному додатку ПУМБ Online та вигравайте 200 грн, 1000 грн або 1200 грн кешбеку — Finance.ua
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Акція «Супер кешбек з Ria» триває: отримуйте грошові перекази Ria Money Transfer у мобільному додатку ПУМБ Online та вигравайте 200 грн, 1000 грн або 1200 грн кешбеку

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Акція «Супер кешбек з Ria» триває: отримуйте грошові перекази Ria Money Transfer у мобільному додатку ПУМБ Online та вигравайте 200 грн, 1000 грн або 1200 грн кешбеку
Акція «Супер кешбек з Ria» триває: отримуйте грошові перекази Ria Money Transfer у мобільному додатку ПУМБ Online та вигравайте 200 грн, 1000 грн або 1200 грн кешбеку
Нагадуємо про шанс отримати 200 грн або 1000 грн кешбеку за отриманий у додатку ПУМБ Online грошовий переказ Ria Money Transfer від 50 USD/EUR. Один учасник може отримати обидва кешбеки.
Розіграш кешбеків відбувається за допомогою сервісу random.org. Акція діє до 15 січня 2024. Участь в акції доступна як існуючим, так і новим клієнтам банку. Новим клієнтам достатньо скачати додаток ПУМБ Online, зареєструватися за допомогою цифрових документів та відкрити картку всеКАРТУ.
Детальні правила та умови акції доступні за посиланням.
Інформація про акцію на сайті Ria Money Transfer
За матеріалами:
ПУМБ
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