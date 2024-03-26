Акція «Окрилені любов’ю»: сервіс кредитування запускає романтичний розіграш! — Finance.ua

АКЦІЯ Акція «Окрилені любов’ю»: сервіс кредитування запускає романтичний розіграш! Сьогодні 09:33 — Кредит&Депозит

Акція «Окрилені любов’ю»: сервіс кредитування запускає романтичний розіграш!

Весна окриляє любов’ю, а Pango — подарунками! Сервіс мікрокредитування Панго оголошує акцію «Окрилені любов’ю». Умови прості: клієнти, які оформлять кредит онлайн з 25 до 31 березня, мають шанс виграти подарунок для себе та своєї половинки.

Призовий фонд

Учасники акції «Окрилені любов’ю» зможуть виграти такі цінні призи як:

Враження на двох: романтичні майстер-класи, кулінарні тури та дегустації вин у найзатишніших місцях міста;

Подарункові сертифікати від ювелірних та магазинів техніки;

Грошовий еквівалент загальною вартістю до 20 000 гривень.

Правила акції:

Виграти неймовірні враження може кожен клієнт сервісу Панго, який оформить позику з 25 березня до 31 березня. Серед учасників буде обрано цілих 8 переможців! Їх буде визначено методом жеребкування за допомогою сайту random.org.

Взяти участь в акції можуть усі українці віком від 18 до 65 років, які мають паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Для оформлення онлайн-кредиту достатньо вибрати бажану суму та термін користування на сайті Панго за допомогою калькулятора, пройти ідентифікацію через сервіс BankID та додати свою картку для зарахування коштів. Весь процес взяття позики займає до 15 хвилин та доступний 24/7.

Умови кредитування Pango:

Pango пропонує швидкі мікрокредити на картку на будь-які потреби. Умови кредитування прості та зрозумілі: новим клієнтам доступна сума до 12 000 гривень, а постійним клієнтам — до 20 000 гривень. Термін погашення становить до 120 днів. Є можливість оплати кредиту онлайн та готівкою через термінали самообслуговування, доступна можливість часткового та дострокового погашення. Якщо ж не встигаєш погасити вчасно, то в Pango можна продовжити термін пільгового періоду за допомогою пролонгації. Відсоткова ставка в день у пільговому періоді становить від 0,01% до 2,1%, а реальна річна процентна ставка — від 2940,90% до 11 356,30%.

Типовий приклад розрахунку загальної вартості кредиту:

Позику оформлено на суму: 5000 грн;

Термін користування: 110 днів (з яких пільговий період — 20 днів);

Відсоткова ставка в пільговому періоді - 0,01% в день;

Стандартна ставка протягом поточного періоду — 2,3%;

Якщо клієнт повертає мікрокредит до дати завершення пільгового періоду, то загальні витрати складуть 10,00 грн, а вартість — 5010,00 грн. Якщо клієнт користується позикою весь строк, то загальні витрати — 10 360,00, а загальна вартість — 15 360,00 грн.

Даруй рідним любов разом з Pango!

ТОВ «ФК «Незалежні Фінанси» фінансова установа Свідоцтво ФК №В507 від 28.01.2022 р.; має чинну ліцензію на надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту видану НБУ від 28.01.2022р., 1 135, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 101, офіс 3. Контакти: +38 044 337 03 37( 9:00—20:00 ). info@pango.com.ua. pango.com.ua/

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