Акція «Ключ до фінансового комфорту"💰 подовжена до 9 січня Сьогодні 11:04

Акція «Ключ до фінансового комфорту"💰 подовжена до 9 січня

Finance.ua разом із колегами з порталу Мінфін запустили опитування «Ключ до фінансового комфорту», яке допоможе краще зрозуміти фінансові звички та потреби українців.

Чому це важливо

Ваші відповіді дозволять нам зрозуміти, які послуги є найбільш актуальними сьогодні.

На основі цієї інформації ми розробимо сервіси, які відповідатимуть вашим потребам та зроблять фінансове життя легшим і комфортнішим.

📌 Ваш час коштує грошей, тому учасники опитування матимуть змогу виграти 5000 гривен.

🕒15 хвилин вашого часу = кращі послуги для всіх + шанс виграти 5 000 гривень щотижня!

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