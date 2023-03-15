Акції найбільших європейських банків різко знизилися через проблеми Credit Suisse — Finance.ua
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Акції найбільших європейських банків різко знизилися через проблеми Credit Suisse

Фондовий ринок
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Акції найбільших європейських банків різко знизилися через проблеми Credit Suisse
Акції найбільших європейських банків різко знизилися через проблеми Credit Suisse
Акції європейських банків знову впали в середу, 15 березня, оскільки вартість Credit Suisse знизилася до нового рекордного мінімуму після того, як найбільший акціонер кредитора заявив, що не може збільшити свою частку вище 10%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Акції Credit Suisse вперше опустилися нижче за 2 швейцарські франки після того, як Національний банк Саудівської Аравії заявив, що не може володіти більше 10% акцій банку через проблеми з регулюванням.
Акції Credit Suisse впали на понад 22%. Торгівля акціями кілька разів зупинялася оператором фондової біржі, оскільки обсяг різко зріс, а акції різко впали.
«Ми переходимо від проблем американських банків до проблем європейських банків, насамперед Credit Suisse», — сказав Карло Франчіні, голова відділу інституційних клієнтів Banca Ifigest у Мілані.
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За його словами, це тягне донизу весь банківський сектор у Європі. «Я вважаю, що кризу Credit Suisse можна вирішити, і банку не дадуть розоритися», — сказав Франчіні.
Індекс акцій європейських банків знизився на 5%, досягнувши найнижчого рівня з 4 січня. Індекс втратив 13% у ціні минулого середовища, що стало найбільшим падінням за тиждень після вторгнення Росії в Україну в лютому минулого року.
Акції швейцарського банку UBS знизилися на 6,8%. Акції французьких банків BNP Paribas та Societe Generale впали на 8,7% та 9,5% відповідно.
Іспанський банк Banco de Sabadell та німецький Commerzbank подешевшали на 6,5-7,5%.
Нагадаємо, акції банків падають після того, як крах банку Silicon Valley викликав побоювання нової фінансової кризи.
За матеріалами:
РБК-Україна
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