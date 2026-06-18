Акції найбільших нафтогазових компаній рф обвалилися Сьогодні 15:12 — Фондовий ринок

Акції найбільших нафтогазових компаній рф обвалилися

Після масштабної атаки безпілотників на Москву 18 червня російський фондовий ринок обвалився. Акції «Газпром», «Роснефть» і «Лукойл» стрімко втратили в ціні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржового моніторингу.

Згідно з оприлюдненими даними індексу MOEX, у червоній зоні опинилися майже всі ключові представники російського енергетичного сектору.

Найбільше втратили нафтові компанії

Серед найбільших компаній падіння виглядає так:

«Роснефть» — мінус 2,54% (до 328,50 рубля);

«Газпром» — мінус 2,01% (до 107,61 рубля);

«Татнефть» — мінус 1,79% (до 532,60 рубля);

«Лукойл» — мінус 1,71% (до 4457 рублів);

«Новатек» — мінус 1,39% (до 1003,60 рубля).

Також знизилися акції «Сургутнефтегазу» (-0,99%), «Сбербанку» (-0,70%) та інших великих російських компаній.

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