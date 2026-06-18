Акції найбільших нафтогазових компаній рф обвалилися
Після масштабної атаки безпілотників на Москву 18 червня російський фондовий ринок обвалився. Акції «Газпром», «Роснефть» і «Лукойл» стрімко втратили в ціні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржового моніторингу.
Згідно з оприлюдненими даними індексу MOEX, у червоній зоні опинилися майже всі ключові представники російського енергетичного сектору.
Найбільше втратили нафтові компанії
Серед найбільших компаній падіння виглядає так:
- «Роснефть» — мінус 2,54% (до 328,50 рубля);
- «Газпром» — мінус 2,01% (до 107,61 рубля);
- «Татнефть» — мінус 1,79% (до 532,60 рубля);
- «Лукойл» — мінус 1,71% (до 4457 рублів);
- «Новатек» — мінус 1,39% (до 1003,60 рубля).
Також знизилися акції «Сургутнефтегазу» (-0,99%), «Сбербанку» (-0,70%) та інших великих російських компаній.
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