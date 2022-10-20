Агропромхолдинг «Астарта» скоротила продаж цукру, збільшила — кукурудзи — Finance.ua

Агропромхолдинг «Астарта» скоротила продаж цукру, збільшила — кукурудзи Вчора 23:42 — Фондовий ринок

Агропромхолдинг «Астарта» за підсумками січня-вересня 2022 р. реалізував 163,5 тис. т цукру, що на 20% менше за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться у звіті компанії.

Як зазначається, продажі пшениці за три квартали знизились до 65,7 тис. т (на 73%), ріпаку — до 2,6 тис. т (на 89%).

Реалізація кукурудзи зросла до 284,3 тис. т (на 88%), соняшнику — до 32,8 тис. т (на 64%), соєвої олії на 32% — до 32,1 тис. т, а соєвого шроту — на 21%, до 101,1 тис. т.

Реалізація молока незначно збільшилась (на 3%) і склала 71,7 тис. т.

Водночас ціни на продукцію, що реалізується компанією, піднялися: на цукор — на 19%, пшеницю — 32%, кукурудзу — 46%, соняшник — 51%, ріпак — 47%, соєву олію — 41%, соєвий шрот — 3%, молоко — на 5%.

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