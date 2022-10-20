Агропромхолдинг «Астарта» скоротила продаж цукру, збільшила — кукурудзи — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Агропромхолдинг «Астарта» скоротила продаж цукру, збільшила — кукурудзи

Фондовий ринок
69
Агропромхолдинг «Астарта» за підсумками січня-вересня 2022 р. реалізував 163,5 тис. т цукру, що на 20% менше за аналогічний період минулого року.
Про це йдеться у звіті компанії.
Як зазначається, продажі пшениці за три квартали знизились до 65,7 тис. т (на 73%), ріпаку — до 2,6 тис. т (на 89%).
Реалізація кукурудзи зросла до 284,3 тис. т (на 88%), соняшнику — до 32,8 тис. т (на 64%), соєвої олії на 32% — до 32,1 тис. т, а соєвого шроту — на 21%, до 101,1 тис. т.
Реалізація молока незначно збільшилась (на 3%) і склала 71,7 тис. т.
Водночас ціни на продукцію, що реалізується компанією, піднялися: на цукор — на 19%, пшеницю — 32%, кукурудзу — 46%, соняшник — 51%, ріпак — 47%, соєву олію — 41%, соєвий шрот — 3%, молоко — на 5%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
AgroPortal.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.