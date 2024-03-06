Агроекспорт через порти Дунаю сягнув 2,5 млн тонн — Finance.ua

Агроекспорт через порти Дунаю сягнув 2,5 млн тонн
Дунайські порти з початку року відправили на експорт 3,7 млн т вантажів.
Про це повідомив віцепрем'єр із відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook, пише agro-business.
Зернових та олії, за його словами, відвантажили 2,5 млн т.
«Попри рекордні обсяги українського морського коридору, дунайські порти мають потенціал для зростання. „Украінське дунайське пароплавство“ пропонує доставку контейнерів до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца в обхід кордону з Польщею», — нагадав віцепрем'єр.
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