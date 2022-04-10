Агресія рф проти України вплине на 25% світової торгівлі зерном — Мінекономіки

Вчора 19:43 — Аграрний ринок

російська агресія проти України вплине приблизно на 25% світової торгівлі зерновими та призведе до серйозних наслідків, включаючи скорочення пропозиції, зростання світових цін, продовольчу інфляцію та погіршення доступності продуктів харчування у країнах-імпортерах, особливо пшениці.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за підсумками засідання Міжнародної ради із зерна (МРЗ).

За оцінкою заступника міністра економіки України Тараса Качки, російська агресія проти України вплине приблизно на 25% світової торгівлі зерновими та спричинить серйозні наслідки, включаючи скорочення пропозиції, зростання світових цін, продовольчу інфляцію та погіршення доступності продуктів харчування в країнах-імпортерах, особливо пшениці.

«При цьому росія крім того, що блокує українські порти, сама запроваджує обмеження на експорт зерна та мінеральних добрив. Це вже вплинуло на світові ціни і, безумовно, вплине на майбутні врожаї, що позначиться на їх ціні та доступності. Такі дії агресора — це свідома провокація, спрямована на те, щоб поставити світ у залежність від Росії», — наголосив Качка.

Водночас представник України запевнив світову спільноту, що Україна, одночасно відстоюючи свій суверенітет та цілісність, продовжує закладати гарантії продовольчої безпеки та цілісності у регіоні та світі.

«Незважаючи на бомби та міни окупантів, ми розпочали цей посівний сезон, а також продовжуємо шукати шляхи виконання наших міжнародних зобов’язань, а саме способи доставки зерна споживачам у світі», — повідомив Качка.

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