Агресія рф проти України вплине на 25% світової торгівлі зерном — Мінекономіки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Агресія рф проти України вплине на 25% світової торгівлі зерном — Мінекономіки

Вчора 19:43Аграрний ринок
204
російська агресія проти України вплине приблизно на 25% світової торгівлі зерновими та призведе до серйозних наслідків, включаючи скорочення пропозиції, зростання світових цін, продовольчу інфляцію та погіршення доступності продуктів харчування у країнах-імпортерах, особливо пшениці.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за підсумками засідання Міжнародної ради із зерна (МРЗ).
За оцінкою заступника міністра економіки України Тараса Качки, російська агресія проти України вплине приблизно на 25% світової торгівлі зерновими та спричинить серйозні наслідки, включаючи скорочення пропозиції, зростання світових цін, продовольчу інфляцію та погіршення доступності продуктів харчування в країнах-імпортерах, особливо пшениці.
«При цьому росія крім того, що блокує українські порти, сама запроваджує обмеження на експорт зерна та мінеральних добрив. Це вже вплинуло на світові ціни і, безумовно, вплине на майбутні врожаї, що позначиться на їх ціні та доступності. Такі дії агресора — це свідома провокація, спрямована на те, щоб поставити світ у залежність від Росії», — наголосив Качка.
Водночас представник України запевнив світову спільноту, що Україна, одночасно відстоюючи свій суверенітет та цілісність, продовжує закладати гарантії продовольчої безпеки та цілісності у регіоні та світі.
«Незважаючи на бомби та міни окупантів, ми розпочали цей посівний сезон, а також продовжуємо шукати шляхи виконання наших міжнародних зобов’язань, а саме способи доставки зерна споживачам у світі», — повідомив Качка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Укрінформ
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.