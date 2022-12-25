Аграріям необхідно зареєструвати речові права на землю до 19 січня — Finance.ua
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Аграріям необхідно зареєструвати речові права на землю до 19 січня

Аграрний ринок
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В аграріїв залишилося менш як місяць на реєстрацію права користування ділянками, отриманими під час воєнного стану.
Про це повідомляє пресслужба Департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА, пише Kurkul.com.
Відповідно до закону № 2698-IX, до 19 січня наступного року необхідно здійснити державну реєстрацію речових прав на сільськогосподарські земельні ділянки, отримані в користування за спрощеною процедурою строком до 1 року на період дії воєнного стану згідно з законом № 2145-IX.
Як зазначається, мова про земельні ділянки, що перебувають на праві постійного користування у фермерів та які передані в оренду іншим аграріям на період війни, а також ділянки, щодо яких було укладено договори про передачу права землекористування.
Не потрібно реєструвати право оренди комунальних с/г земель, які були укладені за спрощеною процедурою без проведення земельних аукціонів з територіальними громадами.
За матеріалами:
Finance.ua
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